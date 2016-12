Cellokoncert med Møldrup, Zeuthen og Mangor

Musikforeningen har haft besøg af cellisten Toke Møldrup et par dejlig gange allerede. Han blev født i 1980. Som søn af musikerforældre kunne han ikke undgå at få interesse for musik. Klaveret var hans første instrument, men forældrene var bekymrede over, at han var så meget alene med sin musik. Da han var 11 år, forærede forældrene ham en cello, så han blev nødt til at spille sammen med andre. Med det samme vidste han, at det var hans instrument, og fire år efter blev han optaget på Det jyske Musikkonservatorium. Som 20-årig tog han diplomeksamen i København, hvorefter han rejste ud for at videreuddanne sig. I dag er han solocellist i Copenhagen Phil ( Tivolis Symfoniorkester), underviser på Det kgl. danske Musikkonservatorium og er med i flere kammerensembler samt solist i ind- og udland.