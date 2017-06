Carl sælger Hus Forbi: Står foran Kvickly

Carl er klædt på i dagens anledning og giver den som den navnkundige gøgler fra Bakken - professor Tribini. Foto: Jan-Ole Rasmussen

Taastrup - 11. juni 2017

»Jeg blev ramt af sygdom og mistede jobbet sidste år. Min dåbsattest er ikke af nyere dato, så jobmulighederne viste sig at være mere end beskedne. Da jeg røg på kontanthjælp kunne de økonomiske ender ganske enkelt ikke nå sammen - ikke mindst fordi jeg er alenefar til to skønne små drenge på henholdsvis tre og seks år. Kontanthjælpsloftet har gjort, at jeg hver måned starter med et minus på 200 kr., før der kan købes så meget som en enkelt brødkrumme. Det er barsk - og kan jeg ikke klare det, ja så tager man bare børnene fra mig, og sætter dem i 'familiepleje'. Så derfor kæmper jeg en daglig kamp for at skaffe de fornødne midler til livets opretholdelse,« fortæller Carl, som dagligt tropper op foran Kvicly og sælger Hus Forbi.

Hans historie er ikke enestående - men dog tankevækkende; ligesom det er værd at bemærke, at ganske mange passerer forbi - uden at værdige ham et blik.

»Mit selvværd har da fået nogle gevaldige knæk undervejs; men jeg står stadig på benene og kæmper! Det skylder jeg mine børn. Det nytter jo ikke at sætte sig hen i et hjørne og dyrke sin selvmedlidenhed,« understreger han.

»I snit går ca. 94 mennesker gennem indgangen til forretningen, før der er én, som stopper op og køber. Det er fortrinsvis kvindelige pensionister, som køber avisen. Mændene går oftest blot forbi. Heldigvis er der også en del yngre, som giver en skærv:

»En dag satte jeg mig for at tælle antallet af kunder, som gik ind i Kvickly - og jeg nåede op på godt 600 kunder i løbet af et par timer. Det er mange! Tænk, hvis alle gav bare én krone eller hver 10'ende købte en avis eller et støttebadge - eller hvis folk gav flaskepantsedlen videre til mig,« lyder det optimistisk fra Carl. De fleste bidragsydere siger, at de godt kan undvære en rund tyver, da det jo ikke er ret meget. Men for mig er det sandelig mange penge, som jeg er dybt taknemmelig for at modtage.

»Forleden kom en ældre dame gående. Hun ville vide, om hun kunne betale med mobilepay. Damen viste sig at være i midten af 80'erne. Hun fandt sin telefon frem og gik i gang med at taste kode, beløb og mobilepay-nummer. Det tog lang tid for hende at komme igennem denne proces - men det lykkedes. Stolt var hun, og glad blev jeg - dels over, at en dame i hendes alder ikke lod sig skræmme af de nymodens tigerspring, som teknologien byder - men især glad, fordi hun ønskede at støtte og samtidig kunne betjene sig af en teknik, som normalt er de unges boldgade,« fortæller Carl.

Da avisen blev startet for flere end 20 år siden var oplaget lille og beskedent. I dag har det netop passeret 90.000 eksemplarer pr. måned - så flere og flere får øjnene op for denne praktiske hjælpemulighed samtidig med, at avisen bringer historier og fortællinger fra samfundets nederste hylde.

»Hvis nogen havde spurgt mig for bare fem år siden, om jeg ville befinde mig i en situation som jeg gør nu, ville jeg have forsvoret det. Men tilværelsens trygge rammer kan pludselig ændres - uden at man selv er skyld i det eller har nogen reel indflydelse på sit skæbneforløb. Det kan ramme enhver - selv de, som sidder trygt i sadlen - oppe i de luftlag, hvor fattigdom blot forekommer at være et teoretisk udtryk,« slutter Carl smilende.

HUS FORBI koster 20 kr. og halvdelen får sælgeren. Man kan også støtte via mobilepay på 42 44 85 80. Bladet udkommer en gang om måneden.