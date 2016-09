Se billedserie Eleverne fra 6.b tog sig en tur i gyngerne omkring bålstedet. Foto: Baldersbo

Campingvogn og bålsted i haven

Taastrup - 14. september 2016 kl. 11:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Når man er ramt af demens, som i dag rammer rigtig mange, så har man brug for hjælp til at leve livet. Den hjælp får vores ældre på alle plejecentre, men vi i aktiviteten fik den ide at skabe liv, glæde og aktivitet ved brug af haven, der forbinder de tre afdelinger i plejecentret,« fortæller Charlotte Henriette Hielscher, som er aktivitetskoordinator på Baldersbo Plejecenter.

Plejecentret har tre skærmede enheder med ældre, der er ramt af en demens sygdom samt fire somatiske afdelinger, hvor der også bor beboere med demens.

Og nu skal haven til at skabe nye, gode rammer om beboerne. Den er blevet omdannet til en skøn, rekreativ oase, hvor beboerne kan have glæde af at opholde sig.

Det store haveprojekt, som Aktiviteten har taget initiativ til, er støttet af Nordea Fonden med 50.000 kr. og der er tænkt meget over detaljerne.

Gamle havemøbler er blevet malet i farver, der virker beroligende på ældre med demens og der er indkøbt parasoller og nye havemøbler og hynder samt sat solcellelamper op. Rundt omkring står glasfiberdyr, som er hyggelige at kigge på.

For at give en fornemmelse af, at man kan tage på ferie, er der også sat en campingvogn op, som beboerne kan hygge sig i. Der er også kommet et drivhus, hvor personale og beboere selv kan dyrke grønsager. Og så er der sat gynger og et bålsted op.

»Alt dette skal fortsætte med at udvikle sig, for det er sundhedsfremmende i allerhøjeste grad,« siger Charlotte Henriette Hielscher.

Arbejdet med haven er sket i samarbejde med 6.b fra Charlotteskolen.

»Børnene har hjulpet til blandt andet i nogle af de timer, som i dag kaldes understøttende undervisning. I projektet har de både lært at være sociale med ældre, de har lært at være givende og samtidig har fag som idræt, håndarbejde, dansk og matematik har været repræsenteret i dette projekt,« fortæller Charlotte, som sammen med sine kolleger Jeannette Hasselstrøm og Bente Stiggaard har arbejdet med haven.

»Vi vil gerne skabe nogle meningsfyldte aktiviteter - og det er ikke kun at hækle og strikke. Frisk luft og ude liv er også med til at skabe en god tilværelse,« slutter Charlotte Henriette Hielscher.