Cæcilie Nordby åbner Taastrup Teater og Musikhus

Taastrup - 24. august 2017 kl. 15:19

Høje-Taastrup har fået et nyt teater og musikhus, som åbnes af Cæcilie Norby lørdag den 30. september klokken 20.00.

I anledningen af åbningen og 100-året for Ella Fitzgerald byder Taastrup Teater & Musikhus på en unik musikalsk opsætning med et 20 mands stort jazzstrygerorkester og alle Ellas allerstørste hits.

Den bliver fremført af en af Danmarks bedste jazzsangerinde - Cæcilie Norby - i en hyldest til verdens bedste af slagsen.

Hvem kender ikke 'Dream A Little Dream Of Me', 'Mack the Knife' og 'The Lady is a Tramp'?

Ella Fitzgerald havde gennem sin 60 år lange karriere et hav af hits, som hun sang sig ind i vores hjerter med. I år ville Ella været fyldt 100 år, og det skal fejres. Med afsæt i hendes største hits vil Cæcilie Norby og et stort 20-mands orkester skabe en storslået 'Tribute to Ella' og hylde en af jazzens fineste og vigtigste sangerinder gennem tiden.

Tyve af landets bedste musikere på scenen

Særligt i 1950'erne var det populært blandt de største jazzsolister at udgive albums med strygere.

I 1959 fulgte Ella Fitzgerald strømmen og udgave en lang række albums. Men de store strygeorkestre ses i jazzsammenhænge yderst sjældent i Danmark. Publikum får til de to koncerter derfor en helt enestående mulighed for at høre de klange og den fylde, et strygeorkester kan tilføre jazzen.

Selve orkestret består af 20 musikere fordelt over en rytmegruppe med nogle af Danmarks bedste jazzmusikere samt 14 strygere. Orkestret sammensættes specielt til lejligheden og kan ikke sammenlignes med noget eksisterende ensemble herhjemme.

I spidsen for orkestret står dirigent Martin Nygård Jørgensen, der gennem de seneste år har arrangeret musik for de største danske orkestre og kunstnere og stået bag adskillige TV- og radioproduktioner for DR, bl.a. DRs Store Juleshow, Slotskoncerterne og DRs 90 års jubilæumsshow.

Danmarks jazzdiva fortolker

Det er ikke en tilfældighed, at det netop er Cæcilie Norby, der fortolker Ella Fitzgerald.

Jazz'en og Ellas sange har altid ligget hende nær. Hun har siden halvfemserne, da hun som den første europæiske kvindelige sangerinde blev signet til det legendariske Blue Note label, været Danmarks ukronede jazzsangerinde nummer 1. Hun har bl.a. arbejdet sammen med verdensstjerner som Chick Corea og John Scofield, har høstet stor international anerkendelse i kraft af sin personlige og alsidige stemme, men især også fordi hun igennem sin karriere har været skelsættende og banebrydende mht. at kunne navigere på tværs af musikalske genrer, og forene dem i et helstøbt troværdigt udtryk.

Det vil publikum også få at mærke til 'A Tribute To Ella'. Billetter sælges efter først-til-mølle.

Teater & Musikhuset ligger på Kjeld Abells Plads i Taastrup. Billetter og mere info: www.teaterogmusik.dk