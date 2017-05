Oldermand i Vridsløsemagle Bylaug, Christian Thomsen (th.), og byrådsmedlem Hugo Hammel (S) har været nogle af de aktive modstandere mod ideen om at udlægge området ved Vridsløsemagle til grusgrav. Her er de fotograferet i det omtalte område tilbage i juli måned sidste år, hvor de indledte kampen mod regionens planer. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Bylaug kæmper videre mod grusgrav: Skal møde politikere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bylaug kæmper videre mod grusgrav: Skal møde politikere

Taastrup - 09. maj 2017 kl. 15:53 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kampen mod forslaget om en grusgrav tæt op af Vridsløsemagle fortsætter med uformindsket styrke. Naboerne har blandt andet lavet en underskriftindsamling mod forslaget, som i skrivende stund har fået 657 underskrifter, og så har Vridsløsemagle Bylaug indleveret et gennemarbejdet høringssvar med hjælp fra en advokat, skriver DAGBLADET Roskilde.

Og så har bylauget fået foretræde for Region Hovedstadens miljø- og trafikudvalg, som den 30. maj skal behandle forslaget til Råstofplan 2016, hvori forslaget om udlægningen af området i Vridsløsemagle til graveområde indgår.

På mødet skal politikerne i udvalget sige ja eller nej til planen, og i den forbindelse indgår de mange høringssvar, som er kommet - heriblandt det fra Bylauget. Og det er i den forbindelse, at medlemmer fra bylauget har fået foretræde for udvalget for at argumentere for deres sag.

Derfor fortsætter underskriftindsamlingen på www.skrivunder.net også frem til den 30. maj, så bylauget kan aflevere så mange underskrifter som muligt til politikerne.

I forbindelse med arbejdet med høringssvaret har bylauget allieret sig med en advokat, som har været med til at forfatte høringssvaret til regionen.

Advokaten har søgt om aktindsigt i regionens dokumenter, og han mener på den baggrund ikke, at forvaltningen har gjort sit arbejde godt nok.

I høringsvaret skriver bylauget og advokaten, at den maksimalt opnåelige råstof-ressource er af så ringe mængde og kvalitet, at der ikke er kommercielt grundlag for råstofudvinding.

De påpeger endvidere, at graveområdet er udlagt alt for tæt på eksisterende bebyggelser, og at det således ikke overholder Miljøstyrelsen vejledende afstandskrav.

Så fremfører de, at indvinding af råstof fra det foreslåede graveområde vil medføre risiko for skade på grundvandet, der indvendes af Snubbekors Værket.

Også områdets kulturhistoriske arv fremhæves i høringssvaret, ligesom de gør opmærksom på, at Vridsløsemagle er kategoriseret som »særlig landsby« - altså at området har betydelig kulturel og historisk værdi.

Sidst men ikke mindst påpeges det, at udvinding fra graveområdet vil frigive det sundhedsfarlige stof silt, der grundet vindforholdene vil medføre betydelige sundhedsrisici for beboerne i området.

Samlet set er det således advokatens og bylaugets indstilling, at graveområdet helt bør udgå af råstofplan 2016.

Der var frist for at indlevere høringssvar til Råstofplan 2016 den 5. maj, og på baggrund af de indkomne høringssvar vil regionen i en samlet vurdering rette forslaget til, inden det i første omgang skal behandles i miljø- og trafikudvalg. Herefter skal den endelige Råstofplan 2016 vedtages af Regionsrådet og vil herefter blive offentliggjort.

Herefter vil der være en fire ugers klagefrist for retlige spørgsmål.