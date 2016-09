Anders Fjelsted, Ane Høgsberg og Dan Andersen kan opleves på Taastrup Teater onsdag den 28. september. Foto: Taastrup Teater

Buffet i nuancer med Comedy Zoo

Taastrup - 16. september 2016 kl. 15:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Comedy ZOO On Tour, til Taastrup Teater, præsenterer buffet i nuancer med Dan Andersen, Anders Fjelsted og Ane Høgsberg.

Onsdag den 28. september klokken 20.00 kan du opleve Ane Høgsberg, Dan Andersen og Anders Fjelsted, der udgør september måneds Comedy ZOO On Tour og byder dermed på buffet i nuancer inden for stand-up genren.

En kvinde i 20´erne, en inkarneret ungkarl i 30´erne - dog nu med kæreste - og familiefaren i fyrrerne, der til tider måske drømmer om at være en af de andre, gæt selv hvem. Dertil kommer, at Ane endnu er et spirende talent på vej frem mens Dan og Anders begge har cementeret deres status som komikere ved begge at have optrådt i både sidste århundrede og sågar sidste årtusind. Der er lagt i kakkelovnen til en rigtig sjov aften for enhver smag.

Ane Høgsberg bidrager til den danske stand-up-scene med sine sjove betragtninger om livet som ung kvinde af i dag. Hun udleverer gerne sit samliv med kæresten Lars Allan, balancegangen mellem kropsidealet og hendes kage-fetish samt, hvor svært det er at overholde alle de mange regler, det kræver at være en god feminist.

Ingen Dan Andersen uden hans vartegn, guitaren, der både agerer sutteklud og fallossymbol i hans musikalske fortolkning af hverdagen. Dan tager denne gang Disney-universet under kærlig behandling og præsenterer intet mindre end en nyskabt musical med et repertoire af Disney-klassikere, som tegnefilmsgiganten helt sikkert ikke vil lægge navn til.

Dan Andersen har henover det sidste år haft enorm succes på Facebook med sine online interviews af comedy-legender, der aldrig går helt som planlagt.

Anders Fjelsted er vores alle sammens yndlings 'bøv', der i løbet af sine populære one-man-shows 'barnligt voksen' og 'Lige ved og voksen' langsomt er begyndt at indse, at han som familiefar med rækkehus i Holte og et konstant flow af regninger nok alligevel er den, der er nødt til at tage ansvar.

Anders Fjelsted er løbende også aktuel med sin podcast 'Fjelles fodboldfjol' på lytbar.dk og Itunes, der trofast følges af en stor fanskare.

September måneds Comedy ZOO On Tour byder kort og godt på en skøn variation af interessante komikere, der hver især tegner et godt billede af de forskellige stilarter, der findes inden for stand-up i dag.

Billetpris: 125 kroner.