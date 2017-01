Bueskytter holder Nytårspokal

Søndag den 8. januar holder TIK Bueskydning sit årlige nytårspokalstævne i TIK-hallerne. Det er et stævne for seniorer, hvor der skydes om seks individuelle pokaler og to holdpokaler. Der er 151 tilmeldte skytter, som kommer fra 28 klubber i Danmark og fire klubber i Sverige. Der deltager 21 skytter fra TIK Bueskydning.

»Nytårspokalen er året første stævne, og her kommer størstedelen af Danmarks bedste skytter, der bruger dette stævne til at komme i gang i det nye år inden de drager ud til de internationale stævner. Det er også et iagttagelsesstævne til de danske landshold, selvom det er stævne for seniorer, har vi mange unge skytter, der gerne vil afteste deres niveau mod de voksne. TIK Bueskydning har flere skytter, som skal deltage i Nimes d. 20-22. jan. i Frankrig, Las Vegas d. 10-12. feb. i USA,« siger Annette Stilou og kommer med et par resultater fra december: