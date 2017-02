Se billedserie Tanja Jensen på præmiepodiet. Foto: World Archery

Bueskytten Tanja Jensen vandt i Las Vegas

Taastrup - 20. februar 2017

11 TIK-skytter tog turen over Atlanten til Las Vegas for at skyde WorldCup4 og deltage i nok verdens største indendørs stævne, som blev afholdt fra den 10. - til den 12. februar.

Der bliver skudt tre runder at 30 pile på ansigter, hvor der er stor Tier, hvilket betyder at der er en god chance for de bedste Compound-skytter for at skyde fuldt hus - altså 900 point eller bare 300 i en af runderne.

Det lykkes Tanja Jensen at skyde fuldt hus i alle tre runder som den eneste Dame Compound ud af 104 deltagende skytter. Martin Damsbo skød 899 og blev nr. 39 ud af 270 skytter.

TIK-skytterne fik følgende resultater i finalerne. Tanja Jensen vandt Guld, Sarah Sönnichsen blev nummer ni, Erika Anaer blev nummer 17 og Louise Laursen blev nummer 21 i Dame Compound. Martin Damsbo blev nummer 20 og Andreas Darum blev nummer 31 i Herre Compound, Randi Degn blev nummer ni i Dame Recurve.

Dette stævne i Las Vegas har flere forskellige klasser og Sasha Rasmussen deltog i Dame Compound for Young og Sune Rasmussen deltog i Herre Compound for Young. Mads Andersen deltog i Herre Recurve Flights, skød 843 point og blev nummer 20 ud af 347 deltagende skytter. Mads er godt tilfreds med sit resultat, da det er lidt over tre måneder siden, at han brækkede ryggen. Martin Laursen deltog i Herre Compound Flights.

TIK Bueskydning siger tillykke til deres skytter med medaljer og resultater.