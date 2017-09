Der var bred enighed blandt byrådets partier om, at børnene skal være et fokusområde i budgettet for 2018. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Budget sendt i høring: Børnene skal have penge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Budget sendt i høring: Børnene skal have penge

Taastrup - 05. september 2017 kl. 12:01 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom pengene endnu ikke er fundet, så var næsten alle partier i Høje-Taastrup byråd mandag aften enige om, at børneområdet skal prioriteres i budgettet for det kommende år.

Det skriver DAGBLADET Roskilde.

De Konservative ledte an med at foreslå en »børnepakke«, hvor der blandt andet er fokus på, at alle børn i kommunen er sprogligt parate til skolen.

- Det barn, der møder i folkeskolen uden at være sprogligt parat, er i risiko for at tabe skolen og bagefter i risiko for at tabe livet. Det er derfor, at det er så vigtigt, at sætte tidligt ind, sagde Michael Ziegler, som derfor foreslog flere pædagoger eller pædagogisk personale, en styrket indsats over for nogle familier samt en sprogindsats over for børn allerede i 2-årsalderen.

Også fra Socialdemokraternes side var der lagt op til et fokus på den tidligere indsats på børneområdet i de kommende forhandlinger.

- Investeringer i tidlig indsats for udsatte børn giver et betydeligt økonomisk afkast, og det er størst, når man sætter ind i børnenes tidlige leveår. Det vil sige, at det både økonomisk og menneskelig giver rigtig god mening, sagde Thomas Bak (S).

Børn var også et at hovedpunkterne for Venstre, som blandt andet ønsker at finde penge til området fra kommunens udgifter til administration.

- Vores mål er at flytte pengene over i vores vuggestuer og børnehaver, således at vi frigør midler til at øge normeringen og sikre den tidlige indsats - som vi ved er et at de vigtigste punkter for at bryde de sociale udfordringer, vi har i vores kommune, sagde Flemming Andersen (V).

Budgetforslag 2018-2021 er nu i høring frem til den 24. september 2017 og kan ses på kommunens hjemmeside, www.htk.dk/budget.

Læs meget mere om budgetforslaget og dets indhold i DAGBLADET Roskilde tirsdag. Du kan også købe adgang til at læse alle artiklerne - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy