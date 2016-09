Et samlet byråd med borgmester Michael Ziegler i spidsen kunne tirsdag aften sende et forslag til budget 2017 i høring. Det er dog langt fra alle punkter i forslaget, som med sikkerhed kommer med i det endelige budget. Foto: Kenn Thomsen (arkiv) Foto: Kenn Thomsen

Budget sendes i høring

Taastrup - 07. september 2016 kl. 11:12 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Grundlæggende ser det fornuftigt ud med økonomien i Høje-Taastrup Kommune. Sådan lød budskabet fra borgmester Michael Ziegler (K), da byrådet tirsdag skulle førstebehandle næste års budget, skriver DAGBLADET Roskilde.

- Grundlæggende ser det hele meget sundt ud. Vi er udfordret på anlægsrammen. Det er simpelthen svært at få plads til to skolebyggerier og et rådhusbyggeri næsten samtidig indenfor vores forholdsmæssige del af kommunernes anlægsramme - så her bliver vi afhængige af solidaritet, forståelse og velvilje fra de andre kommuner, sagde borgmester Michael Ziegler (K).

- Men som det ser ud nu, er vi faktisk i stand til at finansiere det hele uden at trække penge op af kassen, og vores økonomi udvikler sig alt andet lige meget fornuftigt i de kommende år, understregde borgmesteren.

Det ændrer dog ikke ved, at der skal findes besparelser for at få næste års budget til at gå op. En ting er nemlig penge til anlæg, noget andet er penge til drift og service.

I år har opgaven for byrådet derfor været at finde besparelser for 21 millioner kroner for ikke at overskride den såkaldte serviceramme - målet for, hvor mange penge kommunerne til sammen må bruge på næste års driftsbudgetter. Byrødderne har dog allerede været arbejdsomme, og det er i fællesskab lykkedes dem at finde effektiviseringer og besparelser, som medfører et budgetforslag i balance - endda med et lille overskud på 2 millioner kroner.

Det er det budgetforslag, som byrådet i aftes vedtog at sende i høring, og heri er der lagt op til en række besparelser.

Særligt på institutions- og skoleudvalget er der foreslået en række ændringer med næste år budget. Blandt andet er der lagt op til at overflytte børnehavebørn til SFO og fra SFO til klub en måned tidligere end nu, så det allerede sker per 1. april i stedet for 1. maj.

Derudover er der lagt op til en ændring af åbningstiderne i sommerferieperioden for klubberne. Ændringen vil betyde, at seks fritids- og ungdomsklubber skal holde lukket i uge 28 og 29. Medlemmer, der har brug for klubtilbud i de to lukkeuger, kan komme i de øvrige klubber, der vil have fuld sommerferie-åbent.

Der er dog også lagt op til en forhøjelse af taksterne på klub- og SFO-området for i alt 853.000 kroner om året, ligesom der er forslag om at indføre forældrebetaling for SFO for børn i gruppeordninger og specialklasser.

I budgetforslaget er der også lagt op til, at kantineordningen op skolerne overgår til ekstern leverandør. Det betyder, at de penge til kantinepersonale, der i dag gives til 9 af kommunens 11 skoler, bortfalder, og at maden fremadrettet skal leveres af en ekstern leverandør, hvor forældrene kan bestille børnenes frokost via en app. Det skulle i 2017 give en besparelse på 708.000 kroner og herefter 1,7 millioner kroner de kommende år.

Også ældreområdet må holde for i budgetforslaget, hvor der er lagt op til en reduktion af rengøringen på plejecentrene. I 2011 blev der foretaget en reduktion i rengøringen for de hjemmeboende borgere med 15 minutter, og der skal nu ske en tilsvarende reduktion for borgerne på plejecentrene. Det skal medføre en besparelse på 794.000 kroner om året.

Derudover skal der også ske en såkaldt revisitation af hjemmeboende borgere. Der skal ansættes en visitator, der får til opgave at gennemgå visiterede borgere med henblik på at sikre, at de får den rette hjælp. Det forventes at give en besparelse på 1 million kroner om året, skriver DAGBLADET Roskilde.

Med budgetforslaget lægges der også op til at skrue ned for udlægning af nyt slidlag og vedligeholdelse af bygværker. Der skal således spares 4 millioner kroner på den post i 2017 og 2018 og herefter 2 millioner kroner om året i 2019 og 2020. Der lægges også op til en generel rammebesparelse på 6 millioner kroner, uden der fra politisk side er peget på konkrete projekter, som således skal besluttes decentralt.

Budgettet for 2017 bliver nu sendt i høring og kan blandt andet ses på www.htk.dk/budget.

Byrådet skal vedtage det endelige budget på deres møde den 6. oktober 2016.

