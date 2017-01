Brug for nye kompetencer i folkeskolen

- Det er ikke nutidens lærere, der skal lære vores børn at begå sig i den digitale fremtid, for det stiller helt nye krav til lærerne, lød det blandt andet fra Martin ABC Hansen, partner i Netcompany.

- Der skal en holdningsændring til. Vi er i en ny verden, som stiller nye krav til uddannelse. Vi har selvfølgelig fortsat brug for viden, men innovation kommer ikke fra lærebøger, og det er dét, vi har brug for, lød det fra Martin ABC Hansen.

- Vi har i dag en lønmodtager-kultur i skolerne, hvor vi uddanner børn til at blive lønmodtagere. Vi skal gerne have flere til at have lyst til at blive selvstændige og skabe deres egne job, sagde han fra scenen.