Brug blomster i salaten - ny bog viser hvordan

Fantasilater er et nyt dansk ord der er sammenskrevet af 'fantasi' og 'salater' og dækker over en række flerårige stauder og krydderurter som kan bruges i madlavning - f.eks. som salat. Der er derudover tale om et registreret varemærke.

- Min egen leg med Fantasilater begyndte for alvor i 2009 med en forårsrejse til forskellige haver i Sydengland og senere i Norge, hvor jeg besøgte forfatter og plantenørd Stephen Barstow, der har et par tusind spiselige planter. Efter at have hentet inspiration gik jeg i gang med at indsamle og afprøve 250 sorter af enårige, toårige og flerårige urter, blomster og bladplanter, der alle har det til fælles at de er smukke som prydplanter og at de kan spises friske som de er i salater. Det er resultatet af alt dette der nu er kogt sammen til denne bog, siger Aiah Noack om den nye bog.