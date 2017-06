Se billedserie Brøndbyspilleren Hany Mukhtar giver autograf til en fan. Foto: Anders Kamper

Brøndbys superligahold kom på besøg

Taastrup - 27. juni 2017 kl. 07:04

Sankthansaften var der fornemt besøg i Taastrup Idrætspark.

Her spillede Brøndbys superligahold mod Taastrup FC's Danmarksseriehold.

Brøndby er i fuld gang med forberedelserne til den nye sæson, idet holdet allerede den 13. juli skal spille kvalifikationskamp til Europa League. For Taastrup FC var det sidste kamp inden spillerne går på en velfortjent sommerferie.

Brøndbys spillere har trænet meget hårdt i de sidste uger under ledelse af deres tyske træner Alexander Zorninger. Brøndbys spillere må derfor nødvendigvis være noget mærket af den hårde træning. Truppen var derfor til denne kamp suppleret med otte spillere fra deres U-19 hold.

Taastrup FC havde fået hjælp af rigtig mange frivillige hjælpere til den store opgave, som det er at arrangere en sådan kamp. Der var inden kampen stor spænding om, hvor mange tilskuere man kunne samle til kampen, hvor der var gratis entre. Det regnede rigtig meget i løbet af dagen, men heldigvis viste vejrguderne sig fra den pæne side og regnen ophørte en times tid inden kampstart. Da tilskuertallet blev gjort op, viste det sig, at ikke færre end 1363 tilskuere havde valgt at bruge nogle timer af sankthansaften på at se fodbold. Meget flot også taget i betragtning af, at rigtig mange unge og deres familier brugte aftenen på studenterkørsler.

Brøndby lagde ikke overraskende stærkt ud, men TFC forsvarede sig godt og målmand Mads Henriksen diskede op med nogle flotte redninger. Efter 23 minutter kunne TFC ikke længere holde stand. Efter et hjørnespark dirigerede Gustaf Nilsson sikkert bolden i mål til Brøndby føring på 1-0.

TFC fightede det bedste drengene havde lært, men overmagten var for stor. Efter 34 minutter gjorde Jan Kliment det til 2-0 efter flot forarbejde fra Mukhtar og Nilsson. TFC holdt stand 1. halvleg ud.

Brøndby foretog to udskiftninger i pausen, hvor bl.a. Mukhtar blev taget ud. TFC havde rigeligt at gøre med at forsvare sig og flere gange i 2. halvleg slap flere forskellige Brøndbyspillere fri alene med Oliver Lip, som afløste Mads Henriksen i målet for TFC i 2. halvleg, men hver gang reddede Oliver forsøgene. Der skulle derfor et rigtig flot langskud til for at bringe Brøndby foran med 3-0. Efter 70 minutter fyrede den 18-årige indskifter Andreas Bruus kanonen af ude fra venstre side og bolden strøg lige op i trekanten uden chance for Oliver Lip.

Inden da havde Brøndby efter en times spil foretaget otte udskiftninger, hvor U-19 drengene blev sat på banen. TFC foretog i løbet af 2. halvleg også otte udskiftninger. De mange udskiftninger ændrede ikke i første omgang væsentlig på styrkeforholdet, men mod kampens slutning tilspillede hjemmeholdet sig tre store muligheder til hhv. Tonni Adamsen, Simon Højbjerg og igen til Tonni Adamsen uden at bolden dog komme det sidste stykke ind over målstregen. Heldigvis lykkedes det for TFC at få reduceret til 1-3, da Silius Motlagh kom først på bolden tæt inde foran mål, efter et godt indlæg fra Sebastian Ellefsen, der bankede en flad bold ind i feltet.

Dommeren fløjtede kort tid efter kampen af til slutresultatet 3-1 til Brøndby. Det var virkelig en hyggelig aften i Taastrup Idrætspark. Alt forløb stille og roligt. Brøndby havde selv medbragt et antal kontrollører, men der var på intet tidspunkt optræk til nogen ballade. Stemningen var helt igennem fin. De mange tilskuere sørgede for en god omsætning i boderne og Taastrup FC får som arrangør af kampen et fornuftigt overskud på arrangementet. Vi er mange der ser frem til en lignende sommerkamp igen til næste år og meget gerne mod Brøndby igen.

Cheftræner Tommy Olsen var efter kampen meget positiv omkring sit holds indsats. Vi havde inden kampen snakket om, at det var vigtigt ikke at være for benovet over Brøndbys stjerner, men at gå ind til kampen med det rigtige udtryk, og den fornødne energi. Det synes jeg spillerne løser virkelig godt. De viste sig flot frem på en scene, der var lidt større end den de normalt bevæger sig på. Så spillerne kan med rette være stolte af deres indsats.

Inden kampen blev der overrakt blomster til Martin Olsen og Tobias Lindhardsen, som har valgt at stoppe deres aktive fodboldkarriere efter denne kamp. Simon Olsen, Nicki Søderhamn og Kenneth Jønsson har valgt at gå ned og spille på 2. holdet fra efterårets start. Hermed en stor tak til alle fem for deres store indsats for holdet gennem en længere årrække.

Nu går spillerne som nævnt på sommerferie, men allerede i uge 28 starter træningen igen, idet første turneringskamp i år spilles allerede den 5. august. Taastrup FC siger tak til holdets trofaste fans for deres støtte til holdet og ønsker god sommer til alle.