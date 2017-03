Borgmester Michael Ziegler oplyser i sit svar til forældrene, at sagen om deres søns ubehagelige oplevelse har opmærksomhed i den lokale SSP-gruppe. Foto: HTK Foto: Fotograf Aasmul

Borgmester: »Det er ikke acceptabel adfærd«

03. marts 2017

Lokalavisen Taastrup har kontaktet borgmester Michael Ziegler (K) for at høre hans holdning og svar til forældrene til den 11-årige dreng vedrørende politiets afvisning af sagen om trusler og hærværk.

- Kære forældre

Jeg vil gerne indlede med at sige, at jeg har stor forståelse for, at I og jeres søn reagerer på den voldsomme og ubehagelige oplevelse, jeres dreng har haft. Det er naturligvis ikke acceptabel adfærd, hverken i Høje-Taastrup Kommune eller andre steder.

Jeg forstår derfor godt, at I har anmeldt det skete til politiet, men I fortæller, at politiet har afvist at foretage sig videre i sagen med den begrundelse, at de skal bruge deres ressourcer på større sager. Desuden fortæller I, at det spiller ind i politiets og Statsadvokatens vurdering, at de implicerede er mindreårige og derfor ikke kan straffes. Det betyder, at skulle der komme sanktioner på tale, ville det være i form af en indgriben fra de sociale myndigheder - det sker i tilfælde af meget alvorlig kriminalitet. Og politiet har altså vurderet, at jeres sag ikke er på dette niveau, men hører hjemme i det civilretslige system.

Jeg kan sagtens følge jeres dybtfølte frustration over dette, og jeg kan ligeledes godt forstå, at I grundet sagens omstændigheder ikke ønsker at forfølge sagen civilretligt. I spørger derfor, hvad kommunen og byrådet så kan gøre i sådanne sager, indleder borgmesteren sit svar og fortsætter:

- Vi kan ikke hjælpe jer med erstatning. Det er blandt andet det, som et civilt søgsmål kan afklare. Men episoder, som den jeres søn har været udsat for, skal naturligvis have konsekvenser. Jeg kan ikke videregive oplysninger om den konkrete sag og dens implicerede - den slags er tavshedsbelagt. Men jeg kan slå fast, at når en sådan episode kommer til skolens eller en anden kommunal institutions kendskab, vil der blive ageret - eventuelt ved involvering af forældre - med det mål at forebygge lignende hændelser. Og jeg kan oplyse, at denne sag har opmærksomhed i den lokale SSP-gruppe, som I tidligere har været i kontakt med via skolens SSP-repræsentant.

Michael Ziegler tilføjer yderligere, at netop det forebyggende og opfølgende arbejde vægtes meget højt i Høje-Taastrup Kommune, og at der er et omfattende og kontinuerligt samarbejde mellem kommunens administration, skoler, klubber og institutioner samt foreningslivet og boligselskaberne.

- Desuden har vi Gadeplan, som foretager opsøgende indsats over for børn og unge. Og vi har et tæt, løbende samarbejde med politiet med fokus på tryghed. Høje-Taastrup Kommune arbejder således løbende på mange fronter for at sikre, at alle borgere kan færdes trygt i kommunen. Af jeres brev fremgår det, at I har en god dialog med jeres søns skole, og at skolen har været og fortsat er en god støtte gennem hele forløbet. Det er derfor min forhåbning, at I og jeres søn fremadrettet igen vil kunne føle jer trygge ved at færdes i kommunen, skriver borgmesteren med en venlig hilsen.

