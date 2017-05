Allerede i sommeren 2016 kastede Vridsløsemagle Bylaug sig ind i kampen mod regionens planer om en grusgrav ved Vridsløsemagle. Her ses oldermand Christian Thomsen (th.) sammen med byrådsmedlem Hugo Hammel (S) i området ved Ole Rømers Vej, som nu er pillet ud af Råstofplan 2016. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Borgerne vandt: Ingen grusgrav i Vridsløsemagle

Taastrup - 30. maj 2017 kl. 19:09

Borgerne i Vridsløsemagle kan indtil videre ånde lettet op: Der kommer ikke en grusgrav i deres baghave.

Det står klart, efter et flertal af miljø- og trafikudvalget i Region Hovedstaden tirsdag besluttede at pille et foreslået graveområde på 34,2 hektar ved Vridsløsemagle helt ud af forslaget til råstofplan 2016.

Beslutningen glæder oldermand Christian Thomsen fra Vridsløsemagle Bylaug, som har været én af de mest aktive modstandere af grusgraven.

- Vi er utroligt glade og lettede over, de har lyttet til vores argumenter. Det er utroligt positivt at opleve, at det er muligt at påvirke den politiske proces med gode argumenter, siger han til DAGBLADET Roskilde.

Borgerne i Vridsløsemagle har været meget aktive i kampen mod grusgraven, og repræsentanter for bylauget havde ved tirsdagens møde foretræde for udvalget for at komme med deres argumenter.

Venstre og Enhedslisten ønskede dog at få endnu et område taget ud af planen og kunne derfor ikke stemme for den endelige plan.

Høje-Taastrup Kommune har også været aktiv modstander af forslaget om en grusgrav i Vridsløsemagle, ikke mindst fordi den ville ligge oven på vandindvindnings-området til Snubbekors Vandværk, som forsyner 30.000 brogere i kommunen med rent drikkevand.

Derfor glæder det borgmester Michael Ziegler (K), at området nu er taget ud som graveområde i Råstofplan 2016.

- Beboerne kan ånde lettet op, og drikkevandet er reddet. Stor rod til de aktive borgere i Vridsløsemagle, som har kæmpet hårdt - men hele vejen igennem sagligt og sobert - for at nå dette resultat, skriver borgmesteren på Facebook, hvor han også roser sine byrådskolleger for at være i aktive i kampen for overbevise partifæller.

Området er nu taget helt ud af planen og er ikke længere interesseområde.

Det er dog forretningsudvalget, der skal tage den endelige beslutning om Råstofplan 2016 - herunder området ved Vridsløsemagle - på sit møde den 13. juni 2017.