Se billedserie Sådan kommer de nye boliger på Vestervænget i Taastrup til at se ud efter de foreløbige planer. Vejen i forgrunden er Gasværksvej, mens vejen til venstre er den nordlige ende af Espens Vænge. Der bliver etableret nye parkeringspladser på den nordlige del af grunden mod Vestervej.

Borgerne skal høres: Nye boliger i hjertet af Taastrup

Taastrup - 27. maj 2017 kl. 10:39 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

85 nye boliger er nu godt på vej til at blive opført på det tidligere bosted Vestervænget, som ligger mellem Gasværksvej, Espens Vænge og Vestervej. I hvert fald har byrådet godkendt et nyt lokalplanforslag for området, som tillader boligbebyggelse på det tidligere plejecenter, skriver DAGBLADET Roskilde.

Plan- og miljøudvalget besluttede allerede i august sidste år, at der skulle udarbejdes udviklingsaftale for en boligbebyggelse på 85 boliger med MT Højgaard. Det er det projekt, som danner grundlag for den nye lokalplan, som nu skal i høring.

MT Højgaards projekt var et af tre projekter, som konkurrerede om den bedste udbygningsplan for området og blev dengang valgt, fordi projektet bedst kunne fastholde Vestervængets karakter og parkmæssige kvaliteter. Bebyggelsens struktur muliggjorde, at de markante lindetræer langs Vestervej og andre karaktergivende træer mod Gasværksvej kunne bevares.

Den kommende bebyggelse består af to vinkelformede bygninger, som er placeret omkring et indre gårdrum. Bygningen er i varierende højde med 2, 3 og 4 etager.

Bygningen mod øst nedtrappes fra syd mod nord, og det omvendte sker med den vestlige bygningen. Det medvirker også til, at skyggevirkningen mindskes - en bekymring, nogle borgere i området allerede har givet udtryk for.

- Men det, at bygningen nedtrappes mod øst, imødekommer mange af bekymringerne, så skyggevirkningen vil være minimal, uden at vi dog kan undgå nogen påvirkning, når solen står allerlavest, siger borgmester Michael Ziegler (K)

Den fremtidige adresse til bebyggelsen vil være Vestervej, da indkørslen sker fra Vestervej. I dag er adressen Gasværksvej 12.

Ejendommen har tidligere været anvendt til plejehjem og senest et psykiatrisk bosted, som blev nedlagt i 2014.