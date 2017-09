Borgerne skal høres: Hvor skal biblioteket ligge?

Borgerne i Hedehusene har i mange år ventet på at få bedre rammer for deres bibliotek - og nu skal de vente lidt længere endnu, skriver DAGBLADET Roskilde.

- Vi skal høre borgerne i Hedehusene om, hvordan de mener, et fremtidigt bibliotek skal se ud både indholdsmæssigt og placeringsmæssigt, sagde formand for fritids- og kulturudvalget Merete Scheelsbeck (K) på seneste byrådsmøde.

Administrationen havde derfor foreslået at arbejde videre med at etablere biblioteket i en ny tilbygning til Hedehuset, men det ville byrådet altså ikke tilslutte sig, før borgerne i Hedehusene er taget med på råd.

- Et andet punkt, vi også skal tage med i det videre arbejde, er, hvad et nyt bibliotek skal indeholde. Socialdemokraterne vil gerne se på muligheden for en fremskudt borgerservice, ligesom vi også kan se på, om der er interesse for et studiemiljø. Der er mange muligheder, det er bare vigtigt, at diskussionen ikke kun drejer sig om de fysiske rammer, sagde Thomas Bak (S) på byrådsmødet.