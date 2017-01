LokalBolig ?Boost er et onlineværktøj, hvor man bl.a. via de sociale medier rammer markant flere potentielle boligkøbere - hele 66,7 procent af markedet. Dermed øges muligheden for et langt hurtigere salg. Foto: Lokalbolig

Boost din bolig

Med nyt onlineværktøj hos LokalBolig rammer man 66,5 procent af markedet og baner vejen for et langt hurtigere salg.

Derfor introducerer LokalBolig nu et online-markedsføringsværktøj, LokalBolig|Boost, der sørger for bred markedsføring af alle ejendomme på Facebook og de mest besøgte websites.

»Det er en ekstra dimension til vores markedsføring, der sikrer, at vi når ud til mere end 66 potentielle købere for hver 100 personer i markedet. Samtidig kan vi tilføje denne onlinemarkedsføring til en yderst fordelagtig pris, når man tager i betragtning, hvor mange potentielle købere vi når ud til,« siger Thomas Gyldholm, indehaver af LokalBolig i Taastrup.

Den viden indsamles automatisk via cookies og gør det let at målrette en Facebook-kampagne, så den rammer de personer, der har både lille og stor interesse for at købe den enkelte ejendom.