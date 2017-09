Forskere fra Institut for Folkesundhedsvidenskab og Center for Sund Aldring skal følge midaldrende og ældre beboeres trivsel, sociale relationer og sundhed og undersøge, hvordan disse faktorer udvikler sig i en perioden med store forandringer i deres lokalmiljø. Foto: Mikal Schlosser

Boligområde i forandring: Hvad betyder det for trivslen?

Taastrup - 16. september 2017

Forskere fra Københavns Universitet skal i et nyt projekt følge midaldrende og ældre beboeres trivsel og sundhed i boligområdet Taastrupgaard før, under og efter de store fysiske forandringer, der skal ske i området.

Projektet »Trivsel, Sundhed og Sociale fællesskaber i Fremtidens Taastrupgaard« skydes for alvor i gang i det nye år, skriver DAGBLADET Roskilde.

Målgruppen for projektet beboere på over 45 år, som bor i Taastrupgaard. Forskerne vil undersøge, hvad der sker med beboernes trivsel, sundhed og sociale relationer i takt med de store fysiske forandringer, der skal ske i boligområdet i de kommende år. Her skal der rives fire boligblokke med i alt 188 boliger ned, og Høje-Taastrup Kommune opfører i stedet et børnekulturhus med skole og daginstitutioner. 40 boliger bliver bygget om til seniorvenlige boliger.

Forandringerne skal bidrage til at gøre området til et bedre sted at bo, og forskere fra Institut for Folkesundhedsvidenskab og Center for Sund Aldring på Københavns Universitet skal følge de udvalgte beboeres trivsel, sociale relationer og sundhed og undersøge, hvordan disse faktorer udvikler sig i en perioden med store forandringer i deres lokalmiljø.

- Vi har fået en unik mulighed for at undersøge, hvordan midaldrende og ældre beboere i Taastrupgaard bliver påvirket af de store forandringer, boligområdet vil opleve. Sammen med både beboere, kommunen og foreningsliv vil vi bruge den nye viden til at sætte forskellige aktiviteter i værk, som kan fremme sociale fællesskaber og gavne beboernes sundhed, siger lektor Rikke Lund fra Institut for Folkesundhedsvidenskab og Center for Sund Aldring.

I første omgang vil forskerne via spørgeskemaer og interview kortlægge beboernes trivsel og sociale relationer i dag, undervejs og efter de store fysiske forandringer.

Derudover vil forskerne gerne udvikle projekter i samarbejde med beboerne, hvor man får identificeret, hvilke indsatser der styrker trivsel og sundhed blandt beboerne. Det kunne eksempelvis være at styrke kontakten mellem midaldrende og ældre beboere i området, eller det kan være midaldrende beboere, som uddannes til sundhedsguider og besøger ældre beboere og inviterer dem med til fællesspisning eller gåture.

- Det er et stort projekt, hvor beboerinddragelse er omdrejningspunktet, understreger Rikke Lund.

Flere og flere kommuner tager initiativer for at udvikle og forbedre almennyttige boligområder. Men der mangler videnskabelig viden om, hvordan sådanne forandringer påvirker trivsel, sundhed og de sociale relationer blandt de mennesker, som bliver berørt af forandringerne.

Forskerne har allerede mødt stor åbenhed og interesse for projektet, og beboerbestyrelsen har givet sit samtykke til projektet.

Projektet har modtaget 8,8 millioner kroner i støtte fra Nordea-fonden.

Viden fra projektet vil løbende blive delt for, at den kan bidrage til forandringsprocesser i lignende boligområder rundt omkring i Danmark.