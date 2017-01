Se billedserie Michael Ziegler fik demonstreret noget af teknologien i de nye boliger, hvor blandt andet køkkenskabene kan køres op og ned med et tryk på en knap, så personer i kørestol nemmere kan nå, hvad der står i skabene. Foto: Stina Felby Egerup Foto: Picasa

Send til din ven. X Artiklen: Boligen kan styres med en iPad Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Boligen kan styres med en iPad

Taastrup - 11. januar 2017 kl. 13:47 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som den første kommune i hovedstadsområdet åbnede Høje-Taastrup tirsdag to nye udredningsboliger udstyret med den nyeste teknologi. Tilbuddet er til borgere i Hovedstadsområdet, der har fået en såkaldt senhjerneskade - altså en hjerneskade, de ikke er født med - og som har behov for meget specialiseret støtte, skriver DAGBLADET Roskilde.

Pladserne er åbnet i Taxhuset, som er et botilbud til voksne med fysiske handicaps og senhjerneskade.

- Vores to boliger er den første af sin art i en kommune i hovedstadsområdet og imødekommer en lille men meget sårbar gruppe af borgere, som står på kanten af nogle beslutninger, der får betydning resten af deres liv. Det er mennesker, som har fået en hjerneskade efter for eksempel en blodprop eller trafikulykke - og måske endda også et fysisk handikap, og de skal hjælpes bedst muligt tilbage til livet, siger borgmester Michael Ziegler (K).

Taxhusets udredningspladser henvender sig til borgere, der typisk har været behandlet på et hospital, kommer fra et særligt genoptræningsforløb eller har svært ved at klare sig i sit eget hjem trods solid støtte. Her er det ofte usikkert, om borgeren kan klare sig i eget hjem med støtte eller skal tilbydes et særligt tilbud på et bosted.

- Taxhusets tilbud er helt unikt. Vi forsøger at bygge bro mellem hospital og hjem. Her hjælper vi beboerne med at træne de færdigheder, som vi bruger i dagligdagen - ikke i hospitalsomgivelser - men i en bolig, der ligner et hjem. Teknologien tilpasses individuelt til den enkelte, så løsningen også kan bruges i den fremtidige bolig. Det er for eksempel tøj- og køkkenskabe, der kan hæves og sænkes, badeværelser og vinduer med automatiske løsninger - avanceret teknologi, som er uhyre simpelt i brug, siger Peter Foskjær, der er forstander på Taxhuset.

Flere af husets features kan styres fra en iPad, hvorfra beboeren eksempelvis kan åbne døre, vinduer og skabe, skriver DAGBLADET Roskilde.

Målet er at træne den enkelte til at genvinde sine færdigheder så vidt muligt - både fysisk, psykisk, kognitivt og socialt. Man bor i udredningslejlighederne, indtil man er udredt, hvilket er cirka et halvt til et helt år.

Høje-Taastrup Kommune har allerede oplevet stor interesse for pladserne fra andre kommuner, og den ene plads er allerede besat, oplyser kommunen.