Børnene har mulighed for at sidde blødt og se børneteaterforestillingen Volapyk blandt puder og tøjdyr - og børnene må da gerne medbringe deres egen bamse, hvis de har lyst,

Børneteater på programmet

Taastrup - 06. september 2017 kl. 10:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Taastrup Teater & Musikhus har børneteater på programmet.

I september måned åbner Taastrup Teater og Musikhus, og programmet er spækket med kulturoplevelser for en hver smag, også for de små i familien.

Efteråret byder blandt andet på teaterforestillingerne Volapyk, den populære Villads Fra Valby og Den Store Nisseprøve, og til foråret kan børnene se frem til både Karius & Baktus, Peter Pan & Vitello - Så de kan godt begynde at glæde sig.

- At komme i teatret som barn er en stor oplevelse, og det er en dag de små både ser frem til, men også husker længe efter. Når de kommer her hos os skal de have de bedst mulige betingelser for at få en fantastisk mindeværdig oplevelse fyldt med balloner, teater, leg og magiske øjeblikke. Den oplevelse vil jeg gerne give dem, siger børnekulturkoordinator Samanda Berlin.

Åbning for de små den 16. september

Da det voksne publikum har både 70´er fest med ABBAcz, Rasmus Bjerg og Ella Fitzgerald at se frem til i september, skal der da også være en åbningsfest for de små.

- Vi vil derfor gerne invitere til åbningen af Taastrup Teater & Musikhus på børnenes præmisser. Inden forestillingen fylder vi foyeren med balloner i regnbuens farver og uddeler popcorn til alle, der skulle have lyst. I salen lægger vi vores 'græsplæne' ud, hvor børnene har mulighed for at sidde blødt og se børneteaterforestillingen Volapyk blandt puder og tøjdyr - og børnene må da gerne medbringe deres egen bamse, hvis de har lyst, understreger Samanda Berlin.

Historien Volapyk udspiller sig ved foden af et træ hvor Tumle og Kloge mødes for første gang. De har begge smartphones og spillemaskiner, så behovet for kontakt med hinanden er ikke rigtig tilstede. Men da deres elektroniske udstyr går ned, bliver de konfronteret med stilheden, sig selv og hinanden. Deres ønske om ikke at være alene medfører absurde situationer og komiske konflikter.

Du kan se hele efterårsprogrammet samt købe billetter til Volapyk på www.teaterogmusik.dk, hvor du også kan finde alle andre forestillinger til børn.