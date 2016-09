De to kommende søndage vil der være et stort børneloppemarked i City2. Foto Jens Nielsen

Børneloppemarked - City2 støtter lokalsporten

Hvis man skulle have brug for at rydde lidt op på sit værelset og tjene lidt ekstra lommepenge ved for eksempel at sælge sit brugte legetøj eller spil, er muligheden her nu.