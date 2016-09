Børnekirke hva' er det?

Når de voksne trænger til lidt ro i hovedet og lidt stof til eftertanke, kan de komme i kirken søndag formiddag klokken 10 og lytte til en god prædiken, der giver noget at tænke over, mens børnene hygger sig og har det sjovt. Kirkens nyansatte sognemedhjælper Solvej Allen vil stå for fortællinger og aktiviteter i børnehøjde til gudstjenesten den anden søndag i måneden, de resterende søndage vil børnekirken blive drevet af frivillige.

»Dette fremragende initiativ, som er et ønske fra børnefamilierne selv, vil vi gerne imødekomme, men også udbrede til andre, der synes at tærsklen til en almindelige søndagsgudstjeneste i følgeskab med børn kan være høj. I Rønnevang Kirke er det vores målsætning at søndagens gudstjeneste skal være for alle i alderen 0-100 år. Vi glæder os til at se Jer, vi begynder børnekirke ved vores gudstjeneste søndag 4. september, hvor vi skal fejre kirkens 40 års fødselsdag,« siger sognepræst Marie Louise Østergaard-Hansen.