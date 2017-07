Selv om der ved indgangen til daginstitutionerne står ?privat område?, så er det ikke alle, der respekterer dette. Foto: Johan Monggaard

Børnehavepige fandt flaske med alkohol på legeplads

Taastrup - 15. juli 2017 kl. 08:17 Af Johan Monggaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Taastrup: I sidste uge kunne DAGBLADET Roskilde fortælle, at en far havde fået nok af hærværk ved Daginstitutionen Kogletræet, efter at nogle personer havde opholdt sig på legepladsen efter institutionens lukketid - men det er ikke et enestående eksempel blandt daginstitutionerne i Høje-Taastrup Kommune.

Også i den integrerede institution Nøddekrattet har en forælder oplevet, at der efter en weekend er sket ting på institutionens område, som ikke normalt hører til på institutioners legepladser. Det skriver DAGBLADET Roskilde.

- Min datter på fire år og et andet barn fandt i mandags en flaske shots på 17 procent alkohol i et buskads. De fik åbnet flasken og fik noget af det ned i kapslen og smagte på det med en finger. Heldigvis kunne de ikke lide smage af det, men det er meget bekymrende. Jo længere tid jeg tænkte over det, jo mere bekymret blev jeg. Og jeg er bange for, at børnene en dag finder nogle stoffer i en lille pose, som de tror er sukker, fortæller Pernille Lund, der også har et barn i vuggestuealderen i Nøddekrattet.

Ifølge Pernille Lund er det en fast rutine for pædagogerne, at de efter weekender må rydde op på institutionens legeplads. Mens det i sommerperioden kan være næsten hver dag.

På Facebook har andre forældre delt oplevelser fra andre institutioner i kommunen. En fortæller blandt andet, at et barn har skåret sig på et efterladt glasskår, mens andre har oplevet, at nogen har forsøgt at lave bål af en institutions solsejl.

- Helt uacceptabelt

Til avisen har formand for Institutions- og Skoleudvalget, Kurt Scheelsbeck (K), tidligere forklaret, at forældrenes oplevelser af situationen på legepladserne ikke er noget, som udvalget har hørt om. Men efter at være blevet præsenteret for nye eksempler, så er der nu nye toner fra Kurt Scheelsbeck.

- Jeg vil få det på dagsordenen til det kommende møde i Institutions- og Skoleudvalget i august, og jeg vil bede administrationen om at give et notat om status på problemet. Og så kan vi tale med gadeplansmedarbejderne om, at hvis de ser nogle på institutionernes område, at de så tager fat i dem og siger, at de skal finde et andet sted at opholde sig, fortæller Kurt Scheelsbeck.

