Se billedserie Preben Andersen instruerer eleverne. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Børn prøver bue og pil af i ferien

Taastrup - 27. juli 2017 kl. 12:12 Af Johan Monggaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med en bue i hånden står fire skytter klar til at sende pile af sted mod en skydeskive. Men inden pilene bliver sendt af sted med fuld kraft, skal der være styr på koncentrationen. For koncentration er en vigtig del af kunsten i bueskydning.

Børnene, der står med otte meter fra pilens mål, har benyttet sig af Høje-Taastrup Kommunes tilbud om Aktiv Sommer, hvor TIK Bueskydning tilbyder børnene at skyde med bue og pil.

Får selvdisciplin

Hvis børnene på forhånd havde troet, at det ville være let at sende pilen af sted mod målet, så kan formand i TIK Bueskydning, Steen Jørgensen, hurtigt ændre den holdning. Men han kan samtidig fortælle dem, hvilke færdigheder de kan oparbejde ved bue­skydning.

- Når børn begynder at skyde med bue, så opøver de en selvdisciplin, og de får en mulighed for at blive bedre til at koncentrere sig. Gennem årene har vi set mange eksempler på, at når de begynder til bueskydning, så bliver børnene bedre i skolen, for de kan bedre koncentrere sig, fordi de er vant til at performe. For når de kommer ud til stævner, skal de måske stå helt alene, mens der er 500 mennesker, der kigger på. Så får man også oplært en hel del motorik, for man bruger musklerne på en speciel måde, fortæller Steen Jørgensen, der gennem årene har deltaget i ­flere Aktiv Sommer-arrangementer i TIK Bueskydning.

- I cirka tyve år har vi afholdt Aktiv Sommer i bueskydning. Vi gør det dels for at få nogle nye medlemmer, som vi kan opfostre, og som klub føler vi, at vi har et ansvar for det sociale, hvor vi har aktiviteter for unge i Høje-Taastrup, så børn kan prøve bueskydning, fortæller Steen Jørgensen, der gennem 27 år har været en del af TIK Bueskydning.

Kamp mod sig selv

For en bueskytte bliver det ofte en kamp mod sig selv for at få det helt rigtige resultat, forklarer formanden, der sammen med sin makker Preben Andersen har valgt at bruge tre dage på at undervise skoleelever i bueskydning.

- Det er en individuel sport, hvor man dyster primært mod sig selv. For du dyster mod det resultat, som du lavede i går, mod det resultat, du får i dag, fortæller Steen Jørgensen.

For skoleeleverne går det hurtigt med at finde ud af, om sporten er noget, de vil gå videre med, siger formanden.

- De finder hurtigt ud af, om det er noget for dem. De finder hurtigt af, hvordan det er. Det er ligesom at gå til riffelskydning, for det er spørgsmål om koncentration og præcision - de ting skal hænge sammen, siger Steen Jørgensen.

Starten på noget stort

Hvis sporten er noget for sommerferieeleverne, så kan de måske være på vej mod OL om nogle år. For efter at have prøvet kræfter med bueskydning ved Aktiv Sommer blev en tidligere skoleelev så bidt af sporten, at hun har repræsenteret de rød-hvide farver ved OL.

- Vi har gode erfaringer med Aktiv Sommer, for Louise Laursen startede for nogle år tilbage ved Aktiv Sommer, og hun har været med ved de Olympiske Lege Beijing og ved OL i London, så vi kan sige til børnene, at det kan lade sig gøre, siger Steen Jørgensen, der i løbet af de tre dage, hvor bueskydning er på programmet ved Aktiv Sommer har to forskellige hold børn forbi om dagen for at snuse til sporten.