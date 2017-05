Se billedserie Eleverne stod på højre side af lastbilen, men de var svære at se, for dem der sad i førerhuset. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Børn lærer om trafik: Pas på lastbiler der svinger til højre

Taastrup - 10. maj 2017

Når man færdes i trafikken, er det meget vigtigt at vide, at man skal passe på, hvis man skal over vejen i et kryds, hvor en lastbil skal dreje til højre.

Tirsdag morgen blev eleverne i 3. til 5. klasse på Hedehusene Skole sat ind i, hvorfor de skal passe så meget på.

De havde besøg af chauffør Niclas Knorr fra Palles Fragt i Ringsted og han kom kørende i en meget stor lastbil. Eleverne kom på tur op at sidde i førerhuset, mens deres klassekammerater stod på højre side af bilen. Og det gav dem indblik i, hvor svært det er at se cyklister og fodgængere, når man sidder på førersædet, selvom lastbilen er udstyret med flere sidespejle.

Da Lokalavisen Taastrup var forbi, var det 5.a, der skulle prøve at sidde i lastbilen og de var overraskede over, hvor svært det var at se klassekammeraterne gennem sidespejlene.

Lanceian fortalte, at han for nogle måneder siden var ude for, at en lastbilchauffør ikke kunne se ham i et kryds.

»Jeg kom kørende på min cykel og skulle til at køre frem for grønt, men så kunne jeg se, at lastbilen var ved at dreje. Jeg blev meget bange og blev heldigvis stående,« fortæller Lanceian.

Arrangementet var en del af kampagnen Trafiksikkerhed i Øjenhøjde, som er i gang med 15. sæson. I alt har mere end 100.000 børn stiftet bekendtskab med kampagnen og lært, hvordan man passer på sig selv.

I kampagnen bliver børnene opfordret til at holde sig væk fra lastbilers kritiske zone ved højresving. Som udgangspunkt er det chaufførens ansvar at undgå højresvingsulykker, men opgaven med at orientere sig efter cyklister både gennem ruderne og i op til fire spejle og på samme tid være opmærksom på den øvrige trafik og på at manøvrere lastbilen, er en vanskelig opgave.

Refleksvest gør en forskel Børnene lærer, at når de som cyklister eller gående skal ligeud i et vejkryds, samtidig med at en lastbil skal til højre, så skal de tage sig i agt for lastbilens kritiske zone. Særligt lige før og i selve svinget. Den kritiske zone går ca. to meter ud fra lastbilens højre forhjørne/A-stolpe. De lærer også, at en refleksvest eller tøj i pang-farver gør en markant forskel i trafikken og er et effektivt redskab til ikke at blive overset.

Niclas Knorr havde en refleksvest med til alle de elever, der var med til arrangementet.

Mere end 80 procent af de fatale ulykker sker omkring lastbilens front eller højre side af førerhuset. Cyklisten bliver typisk kørt over af højre forhjul. Derfor er det som cyklist og fodgænger vigtigt at være bevidst om risikoen og holde sig ude af en lastbils kritiske zone.

Uhyggeligt aktuelt Kampagnen mod højresvingsulykker, hvor lastbiler er involveret, er desværre stadig uhyggelig aktuel.

De seneste 10 år er 157 mennesker kommet til skade i forbindelse med højresvingsulykker. Heraf var godt 26 procent med dødelig udgang. De fatale ulykker har i en årrække været for nedadgående, men med store udsving som i 2013, hvor syv personer omkom. Så dykker det til kun ét uheld i henholdsvis 2014 og 2015, for så igen at stige til syv dødsfald i 2016. Bag kampagnen står DTL - Danske Vognmænd, som er brancheorganisation for vognmandsbranchen, 3F transportgruppe, som er chaufførernes fagforening, Danske Fragtmænd, Volvo Trucks Danmark, Energiselskabet OK, Codan Forsikring samt Børneulykkesfonden.

