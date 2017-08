Se billedserie Gruppekram er der selvfølgelig også tid til imellem løbe- og dribleøvelser på tremandsbanerne ved Hedehusene Idrætspark. Foto: Lisbeth Jansen

Børn lærer fodbold gennem leg

Taastrup - 26. august 2017 kl. 15:20 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hedehusene: I lavtstående solskinsvejr stolper omkring 20 fireårige rundt på de græsgrønne tremandsbaner i et hjørne af Hedehusene Idrætspark.

Det er tirsdag eftermiddag og anden gang, at holdet for årgang 2013 træner.

Selvom nogle af børnene allerede er bekendte med både grønsvær, læderbolde og knoppede støvler, er de små mest med på noderne, når mor eller far deltager aktivt i øvelserne eller gestikulerer opfordrende til deres børn, og det er også helt i orden, forklarer holdets ene træner Mathias Hansen.

- Succesen for holdet afhænger blandt andet af forældrenes involvering, at de er med i træningen i starten, indtil børnene er trygge, siger han og fastslår:

- Leg, glæde og masser af forældreinvolvering, er det, vi fokuserer på.

Naturlig forlængelse

Holdet er egentlig opstået som en naturlig forlængelse af et mor-far-barn hold hos Fløng-Hedehusene Fodbold for de nul- til fireårige kaldet »Boldleg«, der blev startet op for et par år siden af netop Mathias Hansen, og som i øjeblikket har træning lørdag morgen hver anden uge i Fløng.

- Boldleg er for de nul- til fireårige, og på det hold kunne vi se, at der var en god portion af de 2013'erne, der holdt ved og også godt kunne udfordres lidt mere, så det nye hold her udspringer af det, siger Mathias Hansen.

- Boldleg startede som en tanke om at få små piger og drenge til at stifte bekendtskab med fodbold så legende som muligt, inden de går til »rigtig« fodbold, siger Mathias Hansen og fortsætter om det nye hold for årgang 2013.

- Nu bygger vi mere teknik på. Det er fortsat leg med masser af bolde i forskellige farver og størrelser, og vi forsøger os stadigvæk lidt frem for at se, hvor børnene er. Vi laver nogle små øvelser, der er et lille skridt videre fra det, de har kendt fra boldleg-holdet, lyder det fra træneren.

Han nævner øvelser som at drible mellem kegler, drible mellem de andre børn og en øvelse, hvor børnene stopper bolden med eksempelvis næsen eller numsen, som værende noget af det, trænerne prøver af.

