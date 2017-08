Se billedserie Thomas Jakobsens (th.) interesse for Warhammer begyndte i en idrætstime: - Jeg skulle ikke være med til idræt en dag, og i stedet sad jeg og bladrede i en bog, som min idrætslærer havde. Den handlede om rollespil. Og det var fedt, syntes jeg. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Børn, elvere og orker: I krig med fantasy-spil

Taastrup - 03. august 2017 kl. 14:21 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Elvere er linet op på den grønne slagmark blandt 7 huse, en bakke, nogle træer og en gammel ruin, mens der på den anden side står en hær af blandinger af mænd og bæster, Beastmen.

Terningerne ruller, og hærene rykker frem med målet om at slå modstanderne ud. Hestemænd og sværdkæmper dør på skift, og magi bliver brugt i kampens hede.

En flok børn fra Høje-Taastrup Kommune har brugt to dage af deres sommerferie på at stifte bekendtskab med fantasy-universet og -spillet Warhammer, som de lærte at kende under kyndig vejledning af Thomas Jakobsen, der blandt andet underviser i Warhammer på aftenskole og selv har spillet spillet siden 1989, da han begyndte at komme i Taastrup Rollespilsforening.

Spillet er oprindeligt på engelsk, men efterhånden er spillereglerne blevet udgivet på dansk. Det gør det nemmere at kommet i gang med.

- Det er ikke så svært, som man skulle tro, og inden for de sidste par år er det blevet nemmere, fordi reglerne er kommet på dansk, og de fylder kun fire sider, hvoraf man kun skal bruge to. Som med alt andet er det dog nemmest at lære at spille Warhammer, hvis man spiller sammen med nogen, der kan det i forvejen, fortæller Thomas Jakobsen, der i denne uge har lært otte børn fra kommunen at spille fantasy-spillet.

To borde er i gang på Hedehusene Bibliotek, hvor der bliver spillet Warhammer.

Ved det ene bor er to af børnene i gang med at udkæmpe et slag.

En af dem er Alexander på 11 år, der spiller med elverne, mens hans modstander er Beastmen.

- Jeg synes, det er sjovt. Jeg kan godt lidt at rykke med brikker og slå med terninger. Reglerne var lidt svære at lære, men jeg har lært en del om teknik, og hvordan man rykker, fortæller Alexander.

