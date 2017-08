Den 38-årige iværksætter Bo Ejsing har startet Onsite Safety for at hjælpe landets byggepladser med at undgå indbrud. Bo Ejsing har selv skræddersyet sine sikringsløsninger - blandt andet dette kompakte vagttårn. PR-foto

Bo har opfundet særligt vagttårn: Vil sikre byggepladser og events

Taastrup - 05. august 2017 kl. 10:27

Som både ansat og selvstændig elektriker gennem mange år har Bo Ejsing arbejdet på hundredvis af byggepladser.

Og han har oplevet, hvor meget svind i form af indbrud og tyveri, der sker.

- Det er alt lige fra værktøj og brændstof til entreprenørmaskiner og hele byggeleverancer, der bliver stjålet. Og det er store værdier, der forsvinder. Så der er et stort potentiale for at beskytte sine værdier, fortæller Bo Ejsing, der holder til på Taastrup Hovedgade.

Dansk Byggeri har således opgjort, at indbrud og tyverier hvert år koster byggebranchen omkring 600 millioner kroner.

Bo Ejsing har i tidens løb set mange eksempler på dårligt sikrede byggepladser, der nærmest inviterede tyveknægtene indenfor.

- Det er for eksempel byggepladser, der kun er låst af med plasticstrips, og som ikke har overvågning, siger Bo Ejsing, der gennem årene har opbygget en evne til at spotte sikkerhedsbristerne på byggepladserne.

For et par år siden begyndte Bo Ejsing at tænke over, hvordan han på en simpel måde kunne hjælpe byggepladserne med at få styr på sikkerheden - og samtidig leve af det selv.

Løsningen blev firmaet Onsite Safety, der blandt andet udlejer kompakte og mobile overvågningsløsninger.

Bo Ejsing har selv skræddersyet sine overvågningsløsninger. Den mest kompakte og mobile løsning kalder han for 'vagttårnet'. Det er en seks meter høj mast med HD-kameraer, projektører, sensorer og højtaler. Systemet kan streame videosignalerne til en bemandet vagtstue, hvor vagten straks kan alarmere politiet - og sågar henvende sig direkte til tyveknægtene via systemets højtalere.

- Vagttårnet er mobilt og kan flyttes, efterhånden som byggeriet skrider frem. Og på grund af sin størrelse og nemme opstilling, er det også velegnet til diverse festivaler og events, forklarer Bo Ejsing.

Bo Ejsing bruger nærmest al sin vågne tid på firmaet. Derfor har han lige nu ikke så meget fritid til at dyrke sin store interesse for biler - særligt amerikanerbiler. Til gengæld fik han via sit arbejde mulighed for at komme tæt på de flotte veteranbiler til Copenhagen Historic Grand Prix her i weekenden den 5. og 6. august. Her leverede Onsite Safety nemlig overvågningen og sikringen af motorgården, hvor veteranbilerne holdt opmarcheret.