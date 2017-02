Blok ni - moderne blok i Gadehavegård

Blok ni i Gadehavegård er den første boligblok i Danmark, der har gennemgået en passivhusrenovering.

Taastrup - 27. februar 2017

Blok ni i Gadehavegård-bebyggelsen i har gennemgået en omfattende renovering fra energifråsende 70'er - blok til moderne passivhusniveau.

Renoveringen var så vellykket, at den nu er indstillet til Renover prisens Jubilæumspris, der uddeles for første gang.

Målet med prisen er at sætte et særligt fokus på renoveringer i den almene boligsektor.

Renoveringen af blok ni er landets første passivhusrenovering af en almen boligblok med en energibesparelse på 85 procent til følge - og gennemført på kun seks måneder. Den nu færdigrenoverede blok skal stå som model for de kommende års renovering af bebyggelsens øvrige boligblokke.

En hyldest til almene renoveringsprojekter

Renoveringsprojektet i Høje Taastrup er med i kapløbet om at vinde Renover prisens Jubilæumspris. Jubilæumsprisen markerer, at Renover prisen nu uddeles for femte gang og skal skabe samtidig særlig opmærksomhed om renoveringsløsninger i den almene sektor og fortælle om sektorens store samfundsnytte rolle og betydning for hele byggebranchen.

- Med Jubilæumsprisen ønsker vi at hylde de gode og nytænkende almene renoveringsprojekter. Vi tror på, at vi ved at synliggøre dem kan være med til at inspirere til endnu mere og innovativ renovering i den almene sektor, siger filantropidirektør Anne Skovbro fra Realdania, der sammen med Grundejernes Investeringsfond står bag prisen.

- Det er vigtigt at kunne vise de gode eksempler. Hvis vi skal inspirere endnu flere til at renovere fornuftigt og nytænkende, har vi brug for de forbilleder, som findes i hele landet, siger Lars Axelsen, der er administrerende direktør i Grundejernes Investeringsfond.

Renoveringsprojekter kan indstilles indtil d. 1. marts på www.renover.dk.

Kort efter tidsfristen vurderer nomineringsudvalget alle de indstillede projekter og beslutter, hvilke projekter der skal nomineres til henholdsvis Renover prisen og Jubilæumsprisen. Vinderne kåres ved en prisfest i august 2017.