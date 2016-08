Det skal nu undersøges, om midlerne afsat til ekstra hjælp til bogligt svage elever bliver brugt rigtigt. Foto: Jens Wollesen (arkiv)

Bliver svage elever snydt for hjælp?

Taastrup - 31. august 2016 kl. 14:18 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det skal nu undersøges, om de penge, som er øremærket til en særlig indsats for elever med sproglige vanskeligheder, nu også bliver brugt på de elever.

Det besluttede et samlet byråd tirsdag aften efter et forslag fra Venstre, skriver DAGBLADET Roskilde.

- Det lader til, vi har en udfordring med, at de midler, som afsættes til den ekstra hjælp, ikke altid følger de elever, som er fagligt udfordret, fortalte Flemming Andersen (V) som baggrund for forslaget.

Venstre har tidligere spurgt ind til, hvordan de afsatte midler blev brugt ude på skolerne, da partiet var bekymret for, om midlerne måske blev omdisponeret til andre formål, og dermed ikke gik til den ekstra indsats, de var tænkt til. Svaret fra administrationen har været, at man ikke administrativt kunne følge midlerne, men at de fulgte det enkelte barn.

Flere politikere har dog hørt historier fra frustrerede forældre, hvis børn gentagne gange har fået aflyst deres ekstraundervisning på grund af sygdom, manglende vikardækning og lignende.

- Og det var på en gang befriende, men samtidig også bekymrende, da en skoleleder på et temamøde ganske ærligt bekræftede, at det desværre forekom, at man måtte aflyse eller omprioritere den ekstra undervisning, som var planlagt, fortalte Flemming Andersen på aftenens byrådsmøde.

Men den går ikke, mener politikerne altså, som derfor nu vil have undersøgt, hvor stort omfanget er.

Med i forslaget fra Venstre er også ønsket om at finde en model for, hvordan de yngste elever får mulighed for at benytte den hjælp til læsning, som ydes på det såkaldte læsekompetencecenter, som ligger på Gadehaveskolen.

- Det viser sig, at vi har en naturlig begrænsning i de elever, som henvises til tilbuddene, da man vurderer på, om eleven selv kan transportere sig til Gadehaveskolen. Og her viser der sig et billede af, at dette først sker fra 4.klasse, sagde Flemming Andersen.

Formanden for Institutions- og Skoleudvalget, Kurt Scheelsbeck (K), understregede dog, at Læsekompetencecentret allerede nu tilbyder at komme ud på de andre skoler, hvis de kan stille et lokale til rådighed. Men han bakkede op om det samlede forslag om at undersøge området nærmere.

- Lad os få sagen rullet ud og undersøgt, om der er ressourcer til, at de kan komme ud. Og lad os undersøge, om ressourcerne bliver brugt til det, de skal, sagde han på aftenens møde.

Også de øvrige partier bakkede op om forslaget.

- Det vil være godt at få en oversigt over, hvad pengene bliver brugt til. Ellers bliver vi ved med at tale i blinde. Og med en tidlig indsats kan vi måske forhindre en dyrere indsats senere, sagde Thomas Bak (S).