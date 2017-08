- Det bliver på mange måder min redning, at jeg begyndte på HTG, fortæller Louise Samson. Foto: Maiken Kestner

Blev kørt ned på vej til skole

Taastrup - 24. august 2017 kl. 07:02 Af Josefine Klitgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Louise Samson er en del af Alumneforeningen på Høje-Taastrup Gymnasium.

Hun begyndte sin rejse i 2010 på Allerød Gymnasium.

Syv år efter er hun på vej til Sverige for at læse på Örebro Universitet.

Vejen dertil har været fyldt med bump, men har også ført hende forbi Høje-Taastrup Gymnasium.

I 2010 begyndte Louise på Allerød Gymnasium. Hun ville egentlig være frisør og sløsede sig derfor gennem studiet. Da hun i 2.g. besluttede sig for, at der skulle ske en ændring, gik det ikke som, hun håbede.

- Jeg finder en enorm motivation til at tage ansvar for mig selv og min uddannelse i 2.g. Jeg begynder at yde en indsats. Ulykkeligvis braser det sammen, da jeg en dag bliver kørt ned af en bil på vej til gymnasiet. Udover brækkede knogler, blev jeg hjerneskadet, fik koncentrationsbesvær og led et hukommelsestab. Jeg kæmper stadig med det hele, og dengang så jeg ingen anden udvej end at droppe ud, da det blev for svært at følge med i undervisningen, fortæller Louise.

Efter noget tid fandt Louise modet til at begynde på HF-enkeltfag på VUC Roskilde, men igen gik det ikke som håbet. Kort inden studiestart måtte hun forlade et usundt forhold og flytte fra sin daværende kæreste og bolig. Uventet og på samme tid dødede hende morfar, som hun stod meget nært.

- Min verden smuldrer fuldstændigt, og jeg udvikler en depression. Jeg prøver at jonglere med psykologtimer, depressionen og mine studier, men mit fravær bliver bare højere og højere. Skolen giver mig ekstra line, pga. mit faglige niveau, men til trods for diverse indgåede aftaler, ender det med, at jeg bliver smidt ud, fortæller hun.

Louise røg endnu længere ned i et mørkt hul, men med et lille håb om at kunne gennemføre, søgte hun ind på HF på Høje-Taastrup Gymnasium. (HTG, red.)

- Det bliver på mange måder min redning, at jeg starter på HTG. Jeg møder de mest fantastiske lærere, der er så passioneredeog oprigtigt interesserer sig for os elever. De ser med det samme det lille håb inde i mig, og de gør alt for at gøde det. De blander et højt fagligt niveau med pædagogisk forståelse, og det lykkes dem endda at gøre de naturvidenskabelige fag til mine yndlingsfag, understreger hun og fortsætter:

- Nu er jeg i gang med en bachelor i biomedicin ved SDU, og inden længe flytter jeg til Sverige, hvor jeg har søgt ind på Örebro Universitet for at læse biomedicin og biologisk entreprenørskab. Jeg kan takke mig selv for at blive ved med at kæmpe, men jeg kan i lige så høj grad takke lærerne og administrationen fra HTG. De ønsker virkelig, at folk når deres drømme, og dem der vil gymnasiet, de kan virkelig komme langt.

Det er flere gange blevet proklameret, at netværk er vejen frem. Flere træder ind i jobmuligheder, fordi de kender nogle, der kan skabe kontakt til arbejdspladsen.

En god grund til at melde sig ind i Alumneforeningen er, at man får en værdifuld adgang til andre, som man kan udveksle erfaringer med. Man vil både møde ligesindede, som står samme sted i livet som én, og man vil møde folk med flere års erfaring fra arbejdsmarkedet. Som medlem af Alumneforeningen vil man møde elever, som stadig går i gymnasiet, og få kontakt med sine tidligere undervisere.

Derudover bliver man en vigtig ambassadør for HTG. Man får mulighed for at være med til at rekruttere nye unge og sørge for, at HTG får lov til at eksistere mange år fremover. På den måde giver man tilbage til HTG, men også til samfundet.