Blandt de særligt udvalgte

I 2011 fik Sabah Abid, byrådsmedlem i Høje-Taastrup (S), en henvendelse fra den amerikanske ambassade med et tilbud om en plads i ledelsesprogrammet i German Marshall Fund - en amerikansk fond, der laver transatlantiske partnerskaber ved at invitere politikere og ngo'er fra USA og Europa til konferencer, seminarer og møder sammen.

Fornylig var hun af sted for tredje gang til et seminar i fonden. Denne gang foregik det i Torino i Italien og varede fem dage.

»Det er et meget kompakt program, hvor vi arbejder fra tidlig morgen til sen aften, men det er utroligt spændende, fordi det er et netværk af meget kompetente mennesker, man møder,« siger Sabah Abid.

»Den rumænske deltager havde romabaggrund, den tyske havde tyrkisk baggrund og den italienske ghanesisk. Vi var ca. 70 i alt, hvoraf rigtig mange er byrådsmedlemmer i forskellige europæiske byer. Det gør rigtig meget, at man har en form for minoritetsbaggrund, men kommer fra forskellige lande. Det skaber forståelser på trods af ideologiske og politiske forskelle. For eksempel har de i USA meget erfaring med, hvordan man integrerer minoriteter og amerikanerne forstår for eksempel ikke, at vi i Danmark bruger så meget tid på at snakke om småting, der ikke betyder meget i det store billede, når man tager flygtningesituationen i betragtning,« forklarer Sabah.