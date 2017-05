Blåkildegård skal rives ned

Mandag den 29. maj stemte 113 ud af 119 fremmødte husstande i Blåkildegård for, at der skal arbejdes videre med et radikalt forslag. Forslaget indebærer, at omkring 100 boliger rives helt ned, og grunden sælges til en privat ejendomsudvikler. De resterende 300 boliger ’nedbygges’, dvs. rives ned til soklen, hvorpå de genopføres samme sted.

Renovering er for dyrt

På mødet vedtog beboerne også at lukke for forsøgsrenoveringen af en prøveblok, der har vist sig at være utilstrækkelig.

- Forsøgsrenoveringen har afsløret nye problemer. Bl.a. er der fugt i krybekældrene, konstaterer Ole Søndergaard, formand for Boligselskabet AKB, Taastrup.

Han fortsætter:

-Selv med denne renovering vil yderligere arbejder være nødvendige indenfor de næste 10 år, hvor bebyggelsen vil skulle have nye døre, vinduer og tage. Det vil medføre helt uacceptable huslejestigninger – faktisk er det billigere at fjerne de nuværende bygninger og opføre helt nye.

Formand for afdelingsbestyrelsen i Blåkildegård, Søren Evers, er derfor også tilfreds med beslutningen.

- Vi er utroligt glade for, at beboerne tog så godt i mod forslaget. Vi glæder os alle sammen til at få nogle bedre og mere tidssvarende boliger, siger Søren Evers og tilføjer, at stemningen på mødet var god og positiv, hvilket også afspejles i afstemningsresultatet.

Når der er et endeligt forslag til nyt byggeri, der nok også vil indeholde fortætning på Blåkildegårds areal, handikapvenlige boliger og ældreboliger, skal beboerne igen godkende projektet.

Men de får også indflydelse i udviklingen af byggeriet, da de kan deltage i de udvalg, der skal følge byggeprocessen.

Ole Søndergaard, der er formand for Boligselskabet AKB i Taastrup, fortæller, at projektet indeholder en genhusningsplan for alle beboere.

- Byggeriet vil foregå i etaper, og vi håber, at vi kan bygge de nye boliger først, så de løbende kan bruges til genhusning, siger han.