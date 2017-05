Problemerne med bandekriminalitet skal først og fremmest løses af politiet, men de borgerlige partier i Høje-Taastrup vil gerne undersøge, om kommunen kan gøre endnu mere for at stresse bandemedlemmerne, blandt andet med den såkaldte Al Capone-metode. Foto: Jens Wollesen (arkiv) Foto: Jens Wollesen

Blå partier: Bander skal rammes med Al Capone-metode

Taastrup - 17. maj 2017

De kriminelle bander skal rammes ved at bruge Al Capone-metoden, hvor man tjekker for socialt snyd samt bruger sanktionering og forældrepålæg. Sådan lyder forslaget fra de tre borgerlige partier i Høje-Taastrup, som vil gøre op med bandernes dominans, skriver DAGBLADET Roskilde.

Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti lægger derfor på byrådsmødet i maj op til at stramme kursen over for personer med tilknytning til bandemiljøet.

- Vi er nået et punkt, hvor nok er nok. Skyderi, vold og trusler hører ikke til i vores kommune. Nu sætter vi fra kommunens side af maksimalt pres på banderne og de kriminelle med alle de værktøjer, som vi har. Men dette er ikke en opgave, vi kan løse uden politiet, og derfor er det vigtigt, at vi indgår i et tæt samarbejde mellem politi og kommune. Sammen kan opgaven med de kriminelle bander løses, og den skal løses nu, siger Flemming Andersen (V).

Derfor vil partierne undersøge, om der kan laves yderligere indsatser i kommunalt regi eller i samarbejde med skat, politiet og andre myndigheder, som kan stresse bandemedlemmer.

Forslaget kommer i lyset af de aktuelle udfordringer med grupperinger af unge med negativ adfærd tilknyttet forskellige bandegruppering.

Partierne stiller seks konkrete forslag:

- At kommunens kontrolindsats over for bandemedlemmer øges med henblik på at afsløre socialt bedrageri.

- At kommunen øger brugen af sanktionering over for borgere med relation til bandemiljøet, som modtager offentlige ydelser og bør være til rådighed for arbejdsmarkedet.

- At kommunen øger brugen af forældrepålæg over for borgere med relation til bandemiljøet med henblik på at sikre trivslen hos deres børn.

- At kommunen undersøger, hvordan indsatsen i klubberne i de tre udsatte boligområder (Taastrupgaard, Gadehavegård og Charlotteager) kan styrkes.

- At kommunen undersøger, hvordan den kriminalpræventive indsats kan øges.

- At der udarbejdes en tryghedspakke i samarbejde med politi, boligorganisationer og andre relevante parter.

De tre partierne ønsker, at bandemedlemmer jagtes med alle lovgivninger efter den såkaldte Al Capone metode. Derfor vil partierne også have undersøgt, om den eksisterende lovgivning står i vejen for en effektiv kommunal indsats imod bandekriminalitet. For eksempel om lovgivningen forhindrer, at oplysninger om, hvem der er bandemedlemmer, kan bruges aktivt i jobcenteret til at målrette beskæftigelsesfremmende tiltag og brugen af sanktioner.

- Vi vil ikke acceptere bandegrupperinger i vores kommune, og vi vil sætte alt ind på at få det stoppet. Vi skal bruge alle tilgængelige værktøjer, og hvis vi bliver opmærksomme på, at vi mangler redskaber, går vi i dialog med regering og folketing. Samtidig fortsætter vi naturligvis det tætte samarbejde med politiet, siger borgmester Michael Ziegler (K).

Partierne slår i forslaget fast, at håndteringen af kriminelle er og bliver en politiopgave, og at kommunen naturligvis vil samarbejde tæt med politiet i regi af lokalråd og kredsråd.

- Jeg er sikker på, at politiet vil intensivere samarbejdet med kommunen, så vi ved fælles indsats effektivt kan forebygge og bekæmpe kriminalitet og bandegrupperinger, siger 1. viceborgmester Lars Prier (DF).

De tre partier understreger, at det kriminalpræventive arbejde i Høje-Taastrup Kommune i forvejen er højt prioriteret, og at det skal det fortsat være.

Partierne foreslår også at undersøge, om der er behov for supervision og andre former for støtte og opbakning til medarbejdere, der fungerer som sagsbehandlere for borgere med tilknytning til bandegrupperinger.

Forslaget bliver behandlet på byrådsmødet den 23. maj, skriver DAGBLADET Roskilde.