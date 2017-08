Blå Kors råber op: Må afvise flere hjemløse

- Beslutningstagerne kan give sagsbehandlerne nogle bedre rammer, hvor det bliver muligt at tage borgeren alvorligt i stedet for at møde dem med sanktioner og aktivering. Vores brugere bliver jævnligt sanktioneret. Hjemmefra har de måske kun lært at banke lidt for voldsomt i bordet og bruge store ord, og hvis du gør det på kommunen, bliver det selvfølgelig kun endnu værre. Men hvis nu sagsbehandlerne havde tid til at tage brugerne alvorligt og møde deres behov, ville det hjælpe mange videre, mener han.

I 2017 har Blå Kors 97 hjemløsepladser fordelt på syv botilbud, hvor hjemløse kan få et værelse. Flere steder giver lederne udtryk for, at kommunerne på sigt kan spare mange penge, hvis man i stedet for kun at bruge penge på at betale et tre-, seks- eller ni-måneders ophold, også tilbyder støtte efter opholdet.