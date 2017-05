Se billedserie - Det betyder alt, at han kan lide Donna, smiler Birthe Larsen, der er overrasket over, at datterens opdatering på Facebook er blevet delt mere end 5000 gange. Nu venter hun på, at den rette mand dukker op. Og rigtig gerne i Taastrup. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Birthe leder stadig efter dejlig mand

Taastrup - 24. maj 2017 kl. 12:32 Af Josefine Klitgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Birthe Larsens datter ville forleden gerne hjælpe sin mor lidt på vej i jagten på en ny mand. Selvom opslaget siden den 14. maj er blevet delt 5.845 gange over det meste af landet, har der foreløbig kun været en seriøs henvendelse.

Den 74-årige Birthe Larsen kan godt lide at gå og luge i sin lille gårdhave i Cederlunden i Høje Taastrup.

Hun kan også godt lide at gå tur med sin lille hund Donna.

- Jeg boede før i en stor kolonihave i Valby, men der måtte man ikke have hund. Og jeg ønskede mig brændende en lille hund, så derfor flyttede jeg hertil, fortæller Birthe, der har boet i Høje Taastrup i tre år. En af hendes store interesser er at fiske.

- Nu gør jeg det fast seks gange om året sammen med Ældre Sagen. Jeg rejser gerne et par gange om året. Og der er en særlig ø i Thailand, som jeg holder meget af. Sidst var jeg der med en ven i to måneder, hvor vi kørte rundt på motorcykler.«

For otte år siden mistede Birthe sin mand.

- Han var 16 år yngre end mig. Og døde pludselig af en blodprop lige inden sin 50-års fødselsdag.

Søndag den 14. maj ringer Birthes datter Mona Gregersen fra Faxe, for at høre, om Birthe har lyst til at komme til kaffe. Det vil Birthe gerne.

- Min datter spørger mig, om jeg har tænkt mig at være alene resten af min tid - eller om jeg vil have en ny mand. Da jeg bekræfter, at jeg da gerne vil finde én for eksempel at rejse med, går hun straks i gang med at skrive. Jeg tror først, at det bare er venner og familie, der kan se opslaget, men tænk nu er det blevet delt mere end 5000 gange, smiler Birthe, der dog foreløbigt kun har modtaget én seriøs henvendelse.

- Der er flere, som har skrevet i kommentarerne på Facebook, at jeg lige ville være noget for deres farfar eller morfar, men mændene skal jo selv henvende sig, understreger Birthe, der forleden skulle på fiskerestaurant med sin datter og svigersøn.

- Der var kommet en besked på Messenger fra en mand, der godt kunne være et emne, så min datter foreslog, at vi kunne invitere ham med på fiskerestauranten.

Manden vil gerne med.

- Men det er ikke noget, siger Birthe og tilføjer:

- Det er ikke fordi, at jeg leder efter en mand med penge, men jeg leder heller ikke efter én, som jeg skal forsørge. Han er 84 år og fortæller, at han glæder sig til at blive gældfri i 2035. Og så bor han langt ude på landet i Kalundborg, Og det er ikke noget for mig. Jeg skrev en venlig besked til ham, hvor jeg forklarede, hvordan jeg havde det. Det tog han pænt.

Selvom mødet med den 84-årige ikke var en succes, har Birthe ikke mistet modet.

- Det bliver spændende at se. Jeg kan godt tænke mig en rigtig god ven eller kæreste, der bor her i nærheden. Det er vigtigt, at han godt kan lide hunde, for ellers går det ikke, siger Mona og kigger kærligt på Donna.

