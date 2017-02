Høje-Taastrup Kommune er blandt de seks kommuner, som er kommet med forslag til problematikken omkring, hvordan der kan blive flere billige boliger. Foto: Shutterstock

Billige boliger trækker ud

Taastrup - 03. februar 2017 kl. 15:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Manglen på billige boliger, blandt andet i Høje-Taastrup, er stor, og nye løsninger til problemet ser nu ud til at trække ud.

Seks kommuner, som er kommet med forslag til at gå nye veje, har fået svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Et svar, der kræver endnu mere tid, inden billige boliger er en realitet.

De seks kommuner, som er kommet med forslag til at gå nye veje, er: Høje-Taastrup, Aarhus, Favrskov, Randers, Roskilde og København. De indgår i et såkaldt frikommunenetværk, og har i december sendt en fælles ansøgning om at sætte en række projekter i søen for at løse udfordringen med at skaffe billige boliger. En ansøgning, der nu har fået svar om, at der er opbakning til de tre ud af fem forslag, men at der er en lang række forbehold og forhold, der yderligere skal drøftes.

- Jeg synes, det er stærkt kritisabelt at regeringen begynder at trække sagen i langdrag, siger gruppeformand for Socialdemokratiet Thomas Bak og tilføjer:

- Vi har behov for billige boliger for at hjælpe vores borgere videre med deres tilværelse. Det sidste vi har brug for er mere bureaukrati fra regeringens side. Giv nu kommunerne den frihed, så vi kan komme i gang med at etablere billige boliger.

Borgmester Michael Ziegler (K) er enig.

- Vi er skuffede over svaret, fordi vi ikke rigtig kan komme videre. Vi har forsøgt at tænke ud af boksen og gå nye veje for at afprøve nogle løsninger for at skaffe billige boliger. Vi står med en gruppe mennesker, der ikke kan komme videre med deres liv før, at de får en billig bolig. Og nu skal vi så yderligere arbejde videre med en hel masse detaljer. Det virker som om, der ligger et sektorministerielt tunnelsyn bag svaret. Ideen var, at vi skulle have større fleksibilitet og mindre bureaukrati, og nu virker det til, at der er gået djøffere i sagen, siger borgmesteren og fortsætter:

- Omkostninger på det sociale område stiger meget i de her år i hele Danmark, og i stedet for at hjælpe mennesker videre med en billig bolig, så de kan klare sig selv, så fastholder vi dem på for eksempel et dyrt botilbud eller et herberg, så de ikke kan komme videre.

Behov for nye løsninger

Kommunerne ønsker at sikre, at boligen i højere grad understøtter borgernes udvikling, end den gør i dag.

Michael Ziegler fortæller, at de i kommunerne arbejder på at støtte borgerne til at kunne klare sig selv.

- Vi hjælper dem med at træne fysiske, mentale og sociale færdigheder, så de kan få styrepinden i deres eget liv. Men det nytter jo ikke så meget, hvis loven forhindrer borgerne i at udnytte deres potentiale fuldt ud. Det gælder for eksempel borgere, der bor i et botilbud, som er ved at blive klar til at flytte i egen bolig. Her kan midlertidige huslejetilskud og midlertidige lejekontrakter være en mulighed, siger Michael Ziegler.

Kommunerne i Frikommunenetværket ønsker også at afprøve nye boligformer for eksempel ved at bygge midlertidige boliger.