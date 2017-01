Billedkunst på Espens Vænge

Art Danmark Galleri lukkede i 2016 og Børge Rask Olsen har nu valgt at nøjes med at udstille sine egne billeder, som for det meste er abstrakte, nogle med et lille snert af naturalisme og meget eksperimenterende med mange forskellige effekter. Ofte ligger der gengivelser fra hans mangeårige oplevelser skjult i billederne, da Børge Rask Olsen nyder at slappe af med at lege med former og farver.