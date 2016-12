Se billedserie ?Dame med fugl? hedder dette billede af Ulla Bjervig. Foto: Nils Bjervig

Billeder med skjulte historier

Taastrup - 30. december 2016

Taastrup Kunstforening starter det nye år med en udstilling af kunstneren Ulla Bjervig. Udstillingen kan ses fra tirsdag den 3. januar - torsdag den 2. februar i Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle 12 i Taastrup.

Ulla Bjervig er en dansk billedkunstner, som er svær at sætte i bås. Med en klassisk uddannelse i oliemaleriets håndværk kan man helt overordnet sige, at den teknik bruges nutidigt til at skabe billeder, der er æstetiske, meditative og har en farveholdning, der gør, at man føler sig godt tilpas i deres selskab.

Dog skal man ikke lade sig narre. Teknik og farver er kun et redskab til at kunne fortælle historier om livet og de måder, vi ser det på.

Ulla Bjervigs mange rejser til de sydlige himmelstrøg har sat sit præg på farveholdningen og motiverne i billederne, men bedst som man tror, man har set, hvad billederne handler om, opdager man, at de alle har en mere skjult historie at fortælle end den, man først troede at se.

Genkendelige former fylder billedfladen med deres symbolske billedsprog. Landskaber fylder i de fleste af billederne, horisontlinjer er afgørende i kompositionerne. Historierne har menneskets vilkår som udgangspunkt for indholdet. Figurlige abstraktioner, af og til med surrealistiske overtoner, fylder i landskaberne.

Rejser til Provence har givet en livslang hengivenhed for de store pinjetræers silhuetter, ligesom citronen har inspireret til en leg med form og farve, som aldrig stopper.

Et legatophold i Cairo i 2012 åbnede Ulla Bjervigs øjne for nye motiver, og har inspireret til at arbejde med pyramidens form, katte mumier, ørkenhuse, og billeder uden den turkise farve, som i mange år nærmest har været et varemærke for Ulla Bjervigs Kunst.

Ulla Bjervig (f. 1943) er medlem af KKS (Kvindelige kunstneres samfund) og er formand for 'Kunstnerne bag Kulturslangen' i Rudersdal Kommune.

Man kan møde kunstneren ved ferniseringen tirsdag den 3. januar kl. 19.30 og få et glas skum og kransekage i anledning af det nye år. Alle er velkomne.

Se mere på: www.taastrupkunstforening.dk og Facebook.