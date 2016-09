Se billedserie Kokkene på michelin-restauranten Geranium var begejstrede for den sorte honning og købte med det samme et stort parti.

Bier lavede sjælden sort honning

Taastrup - 16. september 2016 kl. 14:02

De var nogle noget forbavsede biavlere fra Bigården i Taastrupgaard i Høje-Taastrup, som den 7. august høstede hele 41 kilo sort honning fra deres bistader.

- Da vi høstede honningen, blev vi meget overraskede over, at dele af den var helt sort. Jeg troede, honningen var dårlig og skulle smides ud. Men så smagte vi på den og opdagede, at den smagte af frugt - som brombær, fortæller formand for Bigården, Adem Kaplan.

I Bigården besluttede de at forsøge at sælge deres særlige honning og kontaktede michelinrestauranten Geranium, som slog til med det samme og købte 54 bøtter.

- Vi blev helt vilde med det, da vi smagte det første gang. Jeg har aldrig set sort honning før, ikke i nogen lande, så det er fantastisk, at Bigården har produceret det, siger Athanasios Feskos, assisterende køkkenchef hos Geranium.

Den nyindkøbte honning skal bruges til en dessert bestående af bær og blomster og is lavet af bivoks.

Ifølge formand for Høje-Taastrup Bilaug, Henrik Ruø Jensen, er det de færreste biavlere, der kommer til at opleve fænomenet sort honning.

- Bigården har været utrolig heldige. Pasningen af bierne har kun lille betydning for, om honningen får en særlig farve. Bierne vælger selv, hvor de samler deres næring, og i dette tilfælde har de været i bær, formentlig brombær eller kirsebær, hvilket forklarer den sorte farve. Bier går efter næring i bær, når de er sultne og ikke kan få nektar fra blomster, fordi blomsterne er lukkede eller slet ikke sprunget ud pga. fugtigt og blæsende vejr, siger han.

I Bigården, hvis medlemmer har forskellige nationaliteter, er de passionerede omkring deres biavl og glade for, at kokkene på Geranium er lige så begejstrede for deres produkt, som de selv er.

- Jeg synes, det er rigtig godt for Taastrupgaard, at vi har solgt honning til Geranium. Mange tænker, at vi bare er en ghetto. Men vi har mange gode aktiviteter herude, blandt andet en stor fælleshave, hvor vi dyrker vores honning, forklarer Adem Kaplan.

Han tilføjer med et smil, at det må være kloge bier, der har produceret den sorte honning, som hans kone i sjov har fundet på at kalde 'integrationshonning'.

Da der kun var en begrænset mængde sort honning, kan den ikke købes.