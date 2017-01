Der er generel stor tilfredshed med bibliotekerne i Høje-Taastrup Kommune, viser en ny brugerundersøgelse. Til gengæld kunne brugerne godt bruge bedre wifi. wFoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Bibliotekets personale får ros Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bibliotekets personale får ros

Taastrup - 16. januar 2017 kl. 13:53 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Wifi-forbindelsen har ikke altid været i top, men til gengæld er personalet gode til at hjælpe. Det er nogle af resultaterne i en ny brugerundersøgelse af bibliotekerne i Høje-Taastrup Kommune, skriver DAGBLADET Roskilde.

53.405 biblioteksbrugere har svaret i den hidtil største danske undersøgelse af folkebiblioteksbrugerne. 935 af dem var fra Høje-Taastrup Kommune og her er hele 96 procent tilfredse med deres bibliotek.

85 procent vurderer, at personalet er »synligt og opmærksomt«. Hele 95 procent oplever, at de får den hjælp, de har behov for. De fleste brugere får hjælp til at finde materialer på hylderne (94 procent) og til praktiske ting som bestilling og fornyelse (71 procent).

66 procent svarer, at de bruger personalet til at få ideer og inspiration.

Der er også stor tilfredshed med udbuddet af materialer. 85 procent af bibliotekets brugere er tilfredse med udbuddet, selvom en del gerne så endnu flere nye titler på hylderne og et større udbud af titler til streaming - både i form af e-bøger, lydbøger og film.

Siden sidste brugerundersøgelse i 2014 har biblioteket arbejdet på at gøre biblioteket mere inspirerende, og det har givet resultat. 75 procent af brugerne siger nu, at de bliver inspireret af biblioteket - en klar forbedring i forhold til 2014.

Biblioteket har til gengæld haft svært ved at leve op til ønskerne fra brugerne på IT-området, og det viser sig i på svarene i brugerundersøgelsen.

- Moderne biblioteksbrugere har deres smartphone eller tablet med på biblioteket og stiller derfor krav om et velfungerende WiFi-net. Det har været et problem de sidste år, men med det nye trådløse net på Taastrup Bibliotek, ser problemerne ud til at være løst. Og i starten af 2017 bliver alle publikumsmaskinerne skiftet ud med nye tidssvarende computere, lyder det fra bibliotekerne i Høje-Taastrup Kommune.

Undersøgelsen viser også, at kommunens borgere gerne vil have mulighed for selv at lukke sig ind på biblioteket i aftentimerne. Det bliver nu en mulighed, da der er bevilget penge til selvbetjente biblioteker både i Hedehusene og Taastrup i 2017.

Brugerne har også et stort ønske om større, bedre og mere moderne lokaler med mulighed for at læse i fred, lave opgaver og være sammen med familie og venner.

Undersøgelsen på folkebiblioteksområdet er en fortsættelse af brugerundersøgelserne fra 2011 og 2013. Den sker i et samarbejde mellem Slots- og Kulturstyrelsen, de 83 deltagende folkebiblioteker og analysevirksomheden Wilke.