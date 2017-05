Biblioteket sætter fokus på genbrug

Er du træt af folks brug-og-smid-væk-kultur? Kan du li' at gøre et godt retrofund på loppemarkedet? Vil du snakke med andre om, hvordan vi undgår for meget spild af mad og ressourcer i vores dagligdag? Så er du helt sikkert i bibliotekets målgruppe for maj måneds recycling-arrangementer for voksne.