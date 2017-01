Se billedserie 10-årige Grunk fra Taastrup var træt af at have taget på og være rykket ned på tredjeholdet i fodbold. Derfor ville han gerne være med i DR-programmet »Lægen flytter ind«, hvor han fik gode råd om kost og motion af læge Charlotte Bøving. Foto: DR

Besøg fra tv-lægen ændrede Grunks hverdag

10-årige Grunk fra Taastrup havde på et år taget 10 kilo på og var i så dårlig form, at han blev rykket ned på tredjeholdet i fodbold. Hans største ønske er at komme tilbage og spille med sine gamle holdkammerater.

Det var baggrunden for, at familien Grunk valgte at deltage i DR-programmet »Lægen flytter ind«, hvor læge Charlotte Bøving flytter ind hos familien for at ændre vanerne i hjemmet, skriver DAGBLADET Roskilde.

Hvordan det gik kan man se mandag den 16. januar kl. 20.45 på DR2.

Da lægen flyttede ind, vejede Grunk 51 kilo og målte 80 cm rundt om livet. Han var ikke voldsom overvægtig, men fedtet sad på maven og omkring hofterne. Han fik lavet et lægetjek og en konditest, inden lægen kom med sine anbefalinger til familien.

- De gik blandt andet på, at Grunk skulle røre sig hver dag. Han skulle dagligt løbe, cykle eller røre sig på en anden måde, og ikke kun når der var fodboldtræning. Derudover fik vi forskellige gode råd til kosten, og så var det helt klare budskab, at slikskuffen skulle væk, fortæller hans mor, Jannie Grunk til avisen.

Og indsatsen gav resultater, selvom det ikke altid var lige sjovt.

- Det har været utroligt spændende at være med, men også meget udfordrende. Især fordi programmet blev optaget i november og december måned, hvor det udover at være koldt og mørkt også er julemåned med hvad der dertil hører af god mad, siger Jannie Grunk.

Trods de hårde odds lykkes det Grunk og familien at overholde den lagte plan, og det lykkes Grunk at tabe 1,3 kilo og 5 cm rundt om mave og hofter. Kondition bliver også forbedret, og det har været det hele værd, siger hans mor.

- Jeg har en dreng, der stråler og har fået en helt ny selvtillid. For os som familie har det været en øjenåbner, og for Grunk har det virkelig rykket noget, siger Jannie og fortæller, at de har bibeholdt de gode vaner.

- Alt slikket er væk, og det har ikke været et problem at fortsætte med den sunde kost, når vi er hjemme. Der er lidt sværere at holde styr på, når han er ude, men vi gør det så godt vi kan, siger Jannie.

Det har til gengæld været lidt sværere at fastholde den daglige motion.

- Dagene er simpelthen så mørke og korte, at det har været svært at finde tid til motion hver dag. Men Grunk er stadig meget mere aktiv, end han var før, og han er netop begyndt på fodboldtræning igen. Om han kommer på sit gamle hold igen er dog for tidligt at sige, fortæller Jannie, som er meget stolt af sin søns indsats.

- Han har simpelthen været så god og meget pligtopfyldende, og han har ikke brokket sig en eneste gang. Jeg synes virkelig, han er blomstret op, siger hun.

Hans lillebror Silas har også kastet sig helhjertet ind i projektet, selvom det også har haft konsekvenser for ham.

- Der er jo heller ingen bearnaisesovs til ham, ligesom han også kun får 50 gram fredagsslik som Grunk. Men det har han taget rigtig fint og har bakket op om sin bror, fortæller Jannie Grunk.

