Se billedserie Flere blokke skal rives ned i Taastrupgaard, og i den forbindelse skal beboerne genhuses. Men der har været usikkerhed om, hvor meget hjælp de kan få i den forbindelse. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Beboere blev lovet flyttehjælp: Men ikke alle får lige meget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Beboere blev lovet flyttehjælp: Men ikke alle får lige meget

Taastrup - 24. juni 2017 kl. 15:18 Af Josefine Klitgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En gruppe beboere i Taastrupgaard i Taastrup mener, at KAB løber fra deres løfter om hjælp til flytning i forbindelse med den store renoveringsplan, som beboerne sidste år stemte for. Planen indebærer, at flere blokke skal rives ned, og beboerne heri skal genhuses.

Ved et såkaldt lyttemøde om nedrivnings- og genhusningsprocessen den 22. maj luftede flere beboere deres bekymringer og udfordringer i forbindelse med projektet. Med til mødet var Enhedslistens kandidat til kommunalvalget Emil Viskum, og han fortæller, at beboerne mener, at KAB løber fra deres løfter om hjælp til flytningen.

Beboerne blev nemlig stillet i udsigt, at de kunne vælge mellem tre former for hjælp: Beboeren sørger selv for flytning, men modtager kontant flyttegodtgørelse, beboeren pakker selv ned, mens flyttefirma klarer selve flytningen, og beboeren står selv for at pakke ud, eller flyttefirmaet står for nedpakning og flytning.

- Det er klart, at beboerne har krav på at få den hjælp, de er blevet lovet, og det er ikke acceptabelt, hvis man løber fra ansvaret og lader beboerne stå tilbage med problemerne og udgifterne, siger Emil Viskum.

For der er nemlig slet ikke frit valg.

- Det er en præsentationsmappe, der er blevet brugt ved mødet, som er blevet opfattet som om, der var frit valg imellem mulighederne. Det har der ikke været på noget tidspunkt, forklarer Claus Bjørton, der er kundechef i KAB.

Han understreger, at beboerne i Taastrupgaard, som skal genhuses, får en god behandling:

- Vi skal behandle folk ordentligt, og det gør vi også. Vi gør alt for at matche beboernes ønske til genhusningsbolig. Flytning med flyttefirma kan desværre kun tilbydes familier med særlige behov. Det er dyrt at benytte flyttefirma, og det er ikke en ekstraudgift, som Taastrupgaard kan afholde via støtte fra Landsbyggefonden. Der er ikke økonomi i projektet til at tilbyde flyttefirma til alle. Det er beklageligvis blevet kommunikeret forkert tilbage i efteråret 2016, og det har vi rettet allerede i det tidligere forår, hvor det stod klart for os, siger Claus Bjørton.

Det er kun beboere, der er svækket af handicap, alder, helbred eller på anden vis udsat, som får hjælp til flytning - og det kræver ikke en lægeerklæring. Der er i alt 49 husstande, der får den hjælp. De øvrige 137 husstande, som selv sørger for at flytte til genhusningsboligen, får udbetalt mellem 6.000 og 12.000 kroner som kompensation, afhængig af boligens størrelse, forklarer Claus Bjørton.

Han tilføjer, at KAB de seneste måneder har været meget klare i kommunikationen med beboerne om vilkårene for genhusning:

- Vi har løbende informeret om de reelle vilkår både i nyhedsbreve, på informationsmøder og på de næsten 200 individuelle genhusningsmøder, som vores medarbejdere har holdt med de enkelte familier. Det er foregået ret udramatisk, men hvis nogle føler sig uretfærdigt behandlet, må de gerne kontakte mig. Jeg ser dog frem til, at KAB bliver inviteret til et næste lyttemøde, siger Claus Bjørton.

Borgmester Michael Ziegler (K) forstår godt beboernes forvirring og bekymringer.

- Der er ingen grund til at give KAB en guldmedalje i kommunikation. Hvis man som boligselskab går ud og giver sine beboere noget i udsigt, skal man være knivskarp og sikre sig på forhånd, at man kan leve op til det, man siger, understreger borgmesteren.

Han mener, at KAB burde have haft bedre styr på det. At medarbejderne burde være bedre klædt på, inden de tager til et så vigtigt møde, hvor de stiller beboerne et frit valg i udsigt.

- Når man opdager, at der er blevet begået en fejl, må KAB lægge sig fladt ned og erkende deres fejl. Få ryddet op. Og sige okay - det var uheldigt. Det har jeg ikke hørt dem sige, siger borgmesteren.

- Vi tager borgmesterens kritik til efterretning og beklager det uheldige forløb. Vi har i nyhedsbreve og på møder gjort opmærksom på vores muligheder for at hjælpe beboerne, og folk er jo rimelige, så det er gået fredeligt for sig, siger Claus Bjørton, der tilføjer, at genhusningen foregår i god ro og orden.