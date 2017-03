Se billedserie Det var Bailey, der valgte familien Jessen som helt lillebitte hvalp, og den fireårige hund er tæt knyttet til sin menneskefamilie, der bor i Hedehusene. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Bailey valgte selv familien Jessen

Bailey valgte selv familien Jessen

Taastrup - 02. marts 2017

Den fireårige hollandske kooiker hondje Bailey fra Hedehusene løber med prisen som Høje-Taastrups sødeste kæledyr i Lokalavisen Taastrups konkurrence.

Kæledyrsejerne i Høje-Taastrup har flittigt sendt billeder og begrundelser ind til redaktionen de sidste par uger, og dommerpanelets valg er faldet på Bailey, der dermed får et gavekort på 500 kroner sponsoreret af Maxi Zoo.

Baileys ene ejer Anja Jessen beskriver hende som en utrolig trofast hund, der er yderst knyttet til familien, som udover mor Anja består af far Peter og drengene William og Viktor. Bailey har især et ganske nært forhold til familiens yngste medlem, den 13-årige Viktor Jessen.

»Bailey valgte os. Og hun valgte Victor. Som helt lille hvalp, der endnu ikke havde åbnet øjnene, kravlede Bailey væk fra kuldet og hen til Viktor, og så var vi fuldstændig solgt. Men det var faktisk først en uge før, at vi måtte få en hvalp med hjem, at vi fik at vide, at det blev Bailey, som blev vores. For opdrætteren skulle ligesom med de andre hvalpe være sikker på, at vi var et match,« siger Anja Jessen.

Bailey er familien Jessens tredje hund, og den anden af racen kooiker hondje - en race, som familien er rigtig glad for.

»Allerede inden der var sket en parring, lagde vi billet ind på en hvalp fra det kommende kuld i en kennel i Vordingborg. Der er nemlig rift om dem, og vi kunne ikke være sikker på at få en hund,« siger Anja Jessen.

»Kooiker hondje er en meget trofast race, som knytter sig til sin familie, og det var vigtigt for os med børn i familien. Det er en meget lærenem hund, der på ingen måde er agressiv, men som til tider godt kan være reserveret over for folk udefra. Den er familiens hund,« forklarer Anja Jessen.

For hende betyder det rigtig meget at have et kæledyr, blandt andet fordi hendes børn lærer at drage omsorg for et dyr.

Bailey drager den anden vej rundt også meget omsorg for sine mennesker.

Vækker Viktor »Hun mærker hele tiden, hvad der foregår. Hun søger hen til os, hvis vi ikke er på toppen og hendes snude kan ikke komme langt nok ind på vores hals. Hun går også meget ind til Viktor på hans værelse for at sikre sig, at han er okay. Om morgenen vækker hun Viktor og om aftenen siger hun godnat med et enkelt slik på Viktors øre. Vi har ellersk lagt vægt på at lære hende, at hun ikke må slikke folk i ansigtet, men det ene daglige slik får hun lov til. De har nemlig noget helt specielt sammen de to,« fortæller Anja Jessen.

Bailey er også særligt opmærksom på, at hele familieflokken er med, når de går tur, og hun ser eksempelvis efter, at far Peter Jessen, der kører i elscooter, kan følge med, ligesom hun lægger sig på hans fødder, mens han kører.

'I rejser ikke uden mig' »Hvis vi skal på ferie og tager tasker eller kufferter frem, er Bailey meget på og opmærksom. Hun ved jo ikke, om hun skal med. Men hun lægger sig alligevel altid oppe i tasken eller kufferten for at sige 'I rejser ikke uden mig'. Vi har da også haft hende med til Italien i en transportkasse. Det var en lang tur at køre, men hun brokkede sig ikke, og vi sørgede også for air condition på ferien, så hun ikke fik det for varmt,« siger Anja Jessen.

Som mange andre hunde elsker Bailey at løbe efter pinde og bolde, ligesom hun er et rigtigt madøre, og hun kan være meget insisterende i forhold til at nu er det legetid eller nu skal hun have sin belønning for selv den mindste ting, fortæller mor Anja. Det er kun i få tilfælde, at Bailey ikke lystrer.

»Bailey har en svaghed for vores nabo, som hun er helt syg med. Hun løber over til hans hus og han kommer som regel også ud og giver en godbid, men vi kan ikke altid kalde hende til os i de situationer, hvor vi tit er nødt til at gå over til hende og sige: 'Så kommer du'. Når hun først har kastet sin kærlighed på nogen, så er det for altid,« lyder det fra den stolte ejer.