Se billedserie Back to back med Morten Remar (billedet) i front er hovednavnet på Under Træet festivalen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Back to back spiller under træet

Taastrup - 13. juni 2017 kl. 15:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag den 17. juni danner Taastrup Kulturcenters have for femte år i træk rammerne om den populære festival Under Træet.

Årets program for Under Træet har som altid fokus på, at der skal være musik for alle aldre i løbet af dagen. De helt små kan rocke og danse til AB/CD Rock og for de lidt ældre er det legendariske Back to Back, som er klar til at synge om 'Jonathan', der aldrig giver op.

Der er også mange lokale musikere og grupper med på festivalen; blandt andre Magnus Rossen og Kasper Svare, som har mange fans blandt teenagepiger. Desuden optræder det store mandsorkester Copenhagen Showband, Musikskolen, Dramaskolen, Harmoniorkestret Conductor og Visens Venner.

Under Træet Festivalen består igen i år af to scener. Den ene er placeret ude i Taastrup Kulturcenters have og den anden i den store Koncertsal. Her vil der være musik i tidsrummet klokken 15.00-22.00.

En festival er ikke noget uden god mad, og i år står Foodtrucks for leveringen og de sørger for, at ingen går sultne hjem.

Festivalen er gratis for alle.

Den er arrangeret Kulturhusene, Fritids- og Ungdomsklubben Impulsen, Høje-Taastrup Kommunale Musikskole og Taastrup Teater & Musikhus.