Både personale og beboere er blevet gladere

I de sidste tre måneder har medarbejdere på Birkehøj, Sengeløse og Baldersbo plejecentre brugt meget tid sammen med Sundhedsstyrelsens Demensrejsehold. De har fået et omfattende kursus i demenspleje og er nu færdiguddannede som nøglepersoner og allerede godt i gang med at udbrede den viden, de har fået.

Sosu-assistent Gitte Jensen fra Birkehøj Plejecenter er en af nøglepersonerne på Birkehøj og hun er meget positivt overrasket over, hvor meget godt det har bragt med sig, at hun og en lang række kolleger har været på Demensrejseholdets kursus.

»Vi har fået nogle gode værktøjer til vores arbejde med demente borgere,« siger hun.

Kurset har både givet medarbejderne stor viden om de forskellige demenssygdomme og redskaber til, hvordan man håndterer dagligdagen bedst muligt. Kursusdagene har ligget spredt over dagene og undervejs har medarbejderne implementeret det, de har lært i det daglige arbejde. At de er nøglepersoner betyder, at de skal videreformidle den viden de har fået til deres kolleger og det fungerer meget fint, synes Gitte.

»Vi arbejder med noget der kaldes kontaktøer og det betyder, at vi holder konferencer om de enkelte beboere. På konferencerne er der kun fokus på en enkelt beboer og begynder med, at to medarbejdere fortæller beboerens livshistorie. Undervejs må ingen afbryde. Efterfølgende fortæller vi andre så, hvad vi netop har hørt. På den måde kommer man meget ind bagved mennesket og får en forståelse for, hvem beboeren er og det kan vi bruge i vores arbejde. Vi kommer også ind på, hvad vi har observeret, for eksempel at beboeren har det svært i bade- eller spisesituationer, og sammen taler vi om, hvordan vi kan hjælpe og give bedre omsorg og pleje,« fortæller Gitte.

Mindre snak, mere berøring Hun kommer med et eksempel på en af de rigtig gode historier, som den nye måde at arbejde på, har medført:

»Vi har en beboer, som var meget nervøs og blev meget forvirret, når vi kom ind om morgenen. Nu er vi begyndt kun at komme en person ind ad gangen og bruge så få ord som muligt. Vi bruger i stedet berøring og øjenkontakt mere og det har gjort beboeren langt mere glad og rolig. Vi har også fundet ud af, at musik virker beroligende på ham, så det sætter vi altid på, når vi kommer ind om morgenen,« fortæller Gitte.

Trøst og øjenkontakt Forebyggelse er medarbejderne også begyndt i højere grad at bruge.

»Hvis vi har en udadreagerende beboer, som vi ved plejer at blive meget utilfreds på bestemte tidspunkter af dagen og måske råber meget, planlægger vi det nu sådan, at vi går ind til beboeren før han eller hun er begyndt at blive utilfreds. Vi sætter os og stryger lidt på armen, trøster hvis der er brug for det og skaber nærvær via øjenkontakt. Det giver noget glæde, når man kan se, at det virker. Det er pædagogiske metoder, vi er begyndt at bruge og det gør en stor forskel, når beboerne bliver set, hørt og forstået,« siger Gitte Jensen.

Hun kan mærke, at stemningen på Birkehøj er blevet bedre både blandt beboerne og medarbejderne efter kurset. De nye arbejdsredskaber er blevet udbredt både i de skærmede demensafsnit og på de somatiske afdelinger, hvor der også er beboere med demenssymptomer.

»Der bliver talt meget om de nye metoder ude i afdelingerne og det smitter kollegerne imellem, når man gør noget nyt. Derfor kan man tydeligt mærke at også personalet er blomstret op,« siger Gitte Jensen.

Der er ikke blevet mere travlhed på afdelingerne, efter at de nye redskaber er taget i brug.

»Vi har faktisk bedre tid, fordi vi har færre udfordringer med beboere, der ikke har det godt,« siger Gitte.

Fakta om Demensrejseholdet

Midlerne til Sundhedsstyrelsens Demensrejsehold kommer fra satspuljeaftalen 2015-18

Demensrejseholdet består af en række faglige kompetencepersoner på området, som gennem praksisnær læring skal uddanne ca. seks til 10 demensnøglepersoner på hvert plejecenter.

Deltagerne opnår kompetencer til at yde pleje af beboere med demens baseret på aktuel bedste viden.

Demensnøglepersonerne får også kompetencer til at indgå i sparring med deres kolleger, så indsatsen for demente beboere kvalificeres.

Formålet er:

At styrke medarbejdernes kompetencer til at imødekomme beboerens individuelle behov for pleje.

At beboerne med demens vil opleve en øget livskvalitet.

At medarbejderne vil opleve et forbedret arbejdsmiljø. Det forventes desuden, at medarbejderne vil opleve en større arbejdsglæde, fordi de i højere grad føler sig trygge ved, at de har de rette kompetencer til at yde pleje og omsorg for beboere med demens eller demenslignende symptomer.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Da medarbejderne havde fuldført kurset, blev der holdt en festlig afslutning på alle tre plejecentre, da medarbejderne var færdiguddannede og fik overrakt deres diplomer. Her blev der blandt andet serveret en demenskage og holdt oplæg om de nye måder at arbejde på.