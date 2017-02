Se billedserie Nanna og Magnus blev begge studenter i 2015 Nanna fra Sankt Annæ Gymnasium og Magnus fra Roskilde Gymnasium. I dag går Nanna på Musicalakademiet i Fredericia, mens Magnus var blevet optaget i Livgarden, han er dog netop blevet skadet i sit knæ og er derfor hjemvendt. Privatfoto

Både mor og børn er musikalske

Taastrup - 15. februar 2017 kl. 11:45 Af Pernille Rohde

DK4 sendte i efteråret en stor Dansk-Pop Talent-konkurrence og her var et helt lokalt navn med, Irene Rossen. Hun deltog med gruppen Martini & Brown and Who Knows, som gjorde det så godt, at de kom i semifinalen med sangen 'Sig mig hvad du godt kan li'.

Irene er 48 år og bor i Høje Taastrup. Hun er opvokset i Brøndby Strand, hvor hun begyndte sin musikalske karriere med at synge i kirkekoret i Brøndby Strand Kirke.

»Jeg kommer ikke fra en musikalsk familie, så jeg måtte selv tage initiativ til at gå til kor. Jeg spillede også blokfløjte, men så var der ikke så mange andre muligheder for at udfolde sig musikalsk,« siger Irene Rossen, som i teenageårene holdt en pause med musikken.

Da hun som voksen blev ansat i virksomheden I. Krüger A/S, kom hun hurtigt med i en medarbejdergruppe, der opførte en teaterrevy og da hun senere blev ansat på Forskningscenter Risø, var hun igen så heldig, at der var en firmarevy.

»Den fik jeg også rodet mig ud i og jeg mødte en kollega, Thomas Martini, der spillede på guitar og sang og vi ville begge gerne noget mere indenfor musikken. Jeg lærte lidt guitarspil og vi begyndte at gå til sangundervisning,« fortæller Irene.

Musik med børnene I årene efter kom Irenes musikalske liv til at handle meget om børn, for hun var mor til Magnus og Nanna, som viste interesse for sang og musik. Thomas Martini, som hun fortsatte sit musikalske parløb med, havde også en datter, Annisette, og de to piger blev venner og begyndte at synge sammen, da de blev lidt større. I 2005 stillede de op sammen i MGP med sangen Venindetanker og de blev så populære, at der var stor efterspørgsel efter dem i blandt andet storcentre.

»I de år brugte vi vores musikalske energi på pigerne, men så tog vi igen interessen op selv og var med i forestillinger på Musicalteatret og Frederiksberg Teater,« fortæller Irene.

Irenes søn Magnus begyndte også at få lyst til at spille musik. Han gik i gang med at spille guitar og synge og det var lige ham. Efter folkeskolen kom både Nanna og Magnus på Sankt Annæ Gymnasium, hvor de for alvor fik greb om musikken. Magnus var blandt andet med i et bluesband fra sin efterskoletid og kom efter gymnasiet med i bandet Alt 4 Damerne sammen med nogle gymnasievenner. Det eksisterer stadigvæk og de optræder med party- og popmusik, fortæller Irene, som er stolt og glad for, at hendes børn også har fået glæde af musikken. I Høje-Taastrup er de begge kendt af mange fra ungdomsskolens forestillinger, hvor de har haft store roller.

Aldrig en plan B Nanna, som sidste år medvirkede i musicalen Hairspray og fik en Reumert Talentpris, er flyttet hjemmefra, fordi hun blev optaget på Musicalakademiet i Fredericia. Hun er i dag 20 år og har fået egen lejlighed i den jyske by.

»Hun er meget glad for at gå på akademiet og selvom hun kun var 19 år, da hun flyttede derover, er hun virkelig vokset med opgaven. Der er et meget aktivt teatermiljø i Fredericia, så det er et godt sted at være. Det er hendes drøm at leve af musik og sang og der har aldrig været en plan B,« fortæller Irene Rossen og tilføjer, at Nanna skal medvirke ved sin grandonkel Stig Rossens julekoncerter i år og det glæder hun sig til.

Har ny sang klar Irene har selv lige fået nyt job som IT-konsulent hos Top Toy A/S og der får kollegerne indimellem også glæde af hendes sangtalent.

»Jeg kan ikke lade være med at gå og synge, selvom jeg prøver at begrænse mig,« siger hun.

Sammen med bandet Brown and Who Knows tager hun regelmæssigt ud og spiller, blandt andet på Corner Bodega i Avedøre og Centerparkens Bodega i Valby. De har også spillet til bryllupper og fødselsdage.

Det er især covernumre de spiller og musikerne i bandet er så erfarne og dygtige, at de kan spille næsten alle de numre, der bliver ønsket til festerne. Irene har en stor mappe med sangtekster med, når de er ude at spille, så hun og Thomas også kan levere varen. Og for Irene er sangteksterne en vigtig del af musikken.

»Jeg har et eller andet med tekster. Jeg tænker meget over dem og lægger betydning i dem,« smiler hun. At gøre folk glade og sætte gang i festen, er også meget vigtigt for Irene Rossen.

»Det er ret fedt at få folk ud at danse og sætte gang i en fest,« siger hun.

Bandets deltagelse i Danskpop Talent-konkurrencen har givet dem fornyet blod på tanden til at skrive numre og de er således ved at lægge sidste hånd på et helt nyt nummer, skrevet af Thomas Martini, som de glæder sig til at præsentere for publikum.