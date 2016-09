Se billedserie Grethe og Preben har i 20 år stået for Hobbyværkstedet, som ligger på Parkvej. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Både hobby og hygge i værkstedet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Både hobby og hygge i værkstedet

Taastrup - 03. september 2016 kl. 12:44 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Preben Wilcken Petersen gik på pension, glædede han sig til endelig at kunne komme til at arbejde med træ. Han prøvede at finde et sted, hvor de havde et sløjdhold, men det var ikke lige til at finde.

»Jeg syntes, der manglede et sted for mænd at gå hen i tiden efter arbejdslivet, Det skulle hovedsalig være for efterlønsmodtagere og folkepensionister,« fortæller Preben. Han kom i kontakt med syv andre mænd, der havde samme interesse og de fik lov til at bruge sløjdværkstedet på Parkskolen, hvor Hobbyværkstedet, som foreningen kom til at hedde, har holdt til lige siden. Det er i dag 20 år siden, at Preben startede Hobbyværkstedet og jubilæet bliver fejret med en stor fest for de 88 medlemmer, foreningen har i dag samt med familie og venner og åbent hus i Hobbyværkstedet den 5. september.

Prebens hustru Grethe Petersen har været med siden opstarten af Hobbyværkstedet, for foreningen er ikke kun for mænd. Alle er velkomne og udover træarbejdet, bliver der lagt meget vægt på socialt samvær.

Værn mod ensomhed »Det er dejligt med den varme, man møder fra medlemmerne og vi begynder altid med at drikke kaffe sammen. Der er som regel også nogle, der har kage med. Er der sygdom, gives der omsorg, og har nogen fået en ny hofte eller en sygdom, bliver der trænet ekstra hårdt, for man vil gerne hurtigt tilbage til værkstedet. Vores værksted fungerer også som en slags værn mod ensomhed,« fortæller Grethe.

I tidens løb er der blevet arbejdet med mange spændende ting.

»Vi har været heldige at få Parkskolens sløjdlokaler stillet til rådighed med alt det dejlige værktøj og maskiner, vi kunne tænke os. Der bliver restaureret møbler, arbejdet med sløjd, træ- og metaldrejning, glasgravering, billedskæring, lavet fuglekasser, legetøj og meget mere. En tid blev der strikket og hæklet huer, sokker, trøjer og tæpper til Røde Kors og Red Barnet,« fortæller Preben.

I årenes løb er der hele tiden kommet ny kreativ inspiration til.

»Vi har haft kursus i trædrejning, lerarbejde, smykkekursus, foredrag med håndlæsning, kursus i filtning, sund madlavning og pileflet, billedskæring m.m. Vi arrangerer foredrag, udflugter med kulturelt indslag, skovture og fester,« fortæller Preben.

Hobbyværkstedet er blevet kendt i hele byen, fordi de er meget synlige, når der er store arrangementer, for eksempel Frivillighedsdagen. Også Miljø- og EnergiCentret har de arbejdet sammen med.

Medlemmerne på værkstedet har lavet rammer med net til papirfremstilling og fuglekassesæt, som børn skulle samle i efterårsferien i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. De deltager i Callisto Festivalen med frivillige og den berømte sæbekassebil til transport af pandekagen var et fælles projekt i Hobbyværkstedet. Den er nu kommet på museum på Blaakildegaard i Byhistorisk Samling og Arkiv.

I 2011 blev Hobbyværkstedet Årets Forening og fik en flot pris.

Preben og Grethe er i kraft af deres store engagement meget kendte ansigter i byen og har et meget stort netværk. I mange år var de også aktive i Taastrup Folkedanserforening. Dansen er dog lagt på hylden, da Preben på grund af sygdommen KOL ikke længere er så rørig. Han er dog fortsat med i Hobbyværkstedet hver mandag og onsdag.

Inspirationen til de mange aktiviteter i Hobbyværkstedet har Preben og Grethe blandt andet fået i deres ferier. Her har de ikke brugt tiden på charterferier, men er som regel taget på højskole.

»Da vi vores børn var små, var vi i sommerhus eller sejlede i vores båd. Men senere blev vi meget glade for at tage på højskole. Det er en billig måde at holde ferie på og man møder mange virkelig spændende mennesker,« siger Preben, som nogle gange tænker, at han og Grethe måske skulle have købt et nedlagt landsted i sin tid, hvor de kunne have udfoldet sig med de mange kreative og håndværksmæssige sysler. Taastrup er dog en meget vigtig base for dem, fordi det er her, de har så stort et netværk og har skabt Hobbyværkstedet.

Åbent hus Alle der har lyst til at fejre jubilæet med Hobbyværkstedet, er velkomne til Åbent Hus mandag den 5. september kl. 15. For medlemmerne begynder arrangementet kl. 14. Her kan man få en snak om, hvad der foregår og se værkstedet. Der bliver også budt på kaffe og lagkager.

Interesserede er også velkomne på almindelige åbningsdage. Hver mandag og onsdag kl. 14-18 mødes medlemmerne og nye er meget velkomne.

Henvendelse til Hobbyværkstedet kan ske til formanden Preben Wilcken Petersen på tlf. 43996297, eller på E-mail Wilcken@webspeed.dk